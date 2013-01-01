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В Башкирии ввели газокомпрессорную станцию использующую 99 процентов попутного нефтяного газа

Фев 14
Москва Центральный федеральный округ
В Башкирии ввели газокомпрессорную станцию использующую 99 процентов попутного нефтяного газа

АНК «Башнефть», входящая в структуру НК «Роснефть», приступила к опытно-промышленной эксплуатации новой газокомпрессорной станции (ГКС), на которой будет использоваться попутный газ Татышлинского, Четырманского, Югомашевского и Игровского нефтяных месторождений.
Новая ГКС производительностью 120 тыс. м3 газа/сутки построена в рамках реализации целевой газовой программы, оснащена современными приемными сепараторами и блочными компрессорными установками российского производства. На станции производится осушка и компримирование ПНГ для дальнейшей поставки на Кармановскую ГРЭС «Башкирской генерирующей компании».

После ввода ГКС объем газа, поставляемого с месторождений «Башнефти» на Кармановскую ГРЭС, увеличится почти на 20 процентов и превысит 83 млн м3. Этот объем газа позволяет обеспечить выработку около 280 млн кВт*ч электроэнергии. Подобного объема электроэнергии для полного снабжения в течение года города с населением почти 100 тысяч жителей.

Благодаря запуску ГКС и успешной работе других инфраструктурных объектов, построенных в рамках целевой газовой программы «Башнефти», доля попутного нефтяного газа (ПНГ), направляемого внутренним и внешним потребителям для нужд энергетики, достигла трети от общего объема его добычи. При этом общий уровень полезного использования ПНГ на месторождениях компании в Башкортостане составляет около 95%.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ



 
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