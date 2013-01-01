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В Башкирии приступили к промышленному выпуску бензина АИ-100 по собственной технологии

Июл 29
Москва Центральный федеральный округ
В Башкирии приступили к промышленному выпуску бензина АИ-100 по собственной технологии

В Уфе (Республика Башкортостан) нефтеперерабатывающий комплекс АНК «Башнефть» (входит в состав НК «Роснефть») начал промышленное производство высокооктанового бензина АИ-100 с улучшенными экологическими показателями по собственной технологии.
Благодаря модернизации уфимского нефтеперерабатывающего комплекса начался промышленный выпуск нового продукта, который прошел все квалификационные и стендовые испытания во Всероссийском научно-исследовательском институте по переработке нефти НК «Роснефть». АИ-100 производства АНК «Башнефть» также получил подтверждение соответствия требованиям техрегламента для бензинов экологического класса К5 и существующей нормативной документации.

По сравнению с бензином АИ-98 компонентный состав топлива АИ-100 был существенно изменен в сторону увеличения количества компонентов, предотвращающих образование отложений. Кроме того, АИ-100 обладает повышенными экологическими показателями, благодаря использованию компонентов с низким содержанием серы.

При этом отмечается снижение на 2,2% количества отложений на впускных клапанах; уменьшение на 8,8% количества нагара в камере сгорания; сокращение удельного расхода топлива на 4%.

Башкирский бензин с октановым числом100 предназначен для современных высокофорсированных двигателей. Его высокие детонационные свойства позволяют повысить эффективность работы моторов спортивных автомобилей.

Розничные продажи нового бензина АИ-100 начались под брендом «Башнефть» в Республике Башкортостан и других регионах России.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ



 
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