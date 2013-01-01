В Башкирии приступили к промышленному выпуску бензина АИ-100 по собственной технологии
В Уфе (Республика Башкортостан) нефтеперерабатывающий комплекс АНК «Башнефть» (входит в состав НК «Роснефть») начал промышленное производство высокооктанового бензина АИ-100 с улучшенными экологическими показателями по собственной технологии.
По сравнению с бензином АИ-98 компонентный состав топлива АИ-100 был существенно изменен в сторону увеличения количества компонентов, предотвращающих образование отложений. Кроме того, АИ-100 обладает повышенными экологическими показателями, благодаря использованию компонентов с низким содержанием серы.
При этом отмечается снижение на 2,2% количества отложений на впускных клапанах; уменьшение на 8,8% количества нагара в камере сгорания; сокращение удельного расхода топлива на 4%.
Башкирский бензин с октановым числом100 предназначен для современных высокофорсированных двигателей. Его высокие детонационные свойства позволяют повысить эффективность работы моторов спортивных автомобилей.
Розничные продажи нового бензина АИ-100 начались под брендом «Башнефть» в Республике Башкортостан и других регионах России.
Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ
|29 Июл:
|29 Июл:
|29 Июл:
|29 Июл:
|29 Июл:
|26 Июл:
|29 Июл:
|26 Июл:
|26 Июл: