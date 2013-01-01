В Башкирии открыли новый цех на вагоноремонтном заводе



В Стерлитамаке (Республика Башкортостан) на площадке АО «Вагоноремонтный завод» в день 22-летия предприятия состоялось открытие нового цеха по капитальному ремонту колёсных пар подвижного состава. Дополнительно создано более 80 рабочих мест.

По словам директора завода Валерия Гейера, благодаря открытию нового цеха производственная мощность предприятия увеличилась в два раза. Теперь на заводе будут производить капитальный ремонт 70 тысяч колёсных пар в год.

Цех оснащен лучшим отечественным оборудованием в области ремонта: установлены колесо-расточные станки, токарно-накатные станки, прессы для распрессовки и запрессовки колесных пар, приобретено новейшее измерительно-контрольное оборудование.

Республики Башкортостан, Приволжский федеральный округ