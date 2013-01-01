В Башкирии открыли импортозамещающее производство многопрядных стальных канатов



Канаты, которые теперь выпускают на Белорецком металлургическом комбинате, заменят импортные аналоги в горнорудной и нефтедобывающей отраслях, будут применяться на российских машиностроительных и судостроительных предприятиях.

В новом цеху установлено оборудование немецкой фирмы Sket Verseilmaschinenbau GmbH, которое позволяет свивать 6-12-прядные канаты диаметром до 90 мм. Экструдер австрийской фирмы Rosendahl покрывает канат полимером. Пластик защищает сталь от внешнего и внутреннего истирания, снижает воздействие динамических нагрузок и контактных напряжений, предохраняет от воздействия агрессивной среды и сложных климатических условий. Таким образом обеспечивается более длительная эксплуатация как канатной продукции, так и дорогостоящих деталей оборудования.

Запуск нового производства мощностью 15 тыс. тонн продукции. позволил создать 68 новых высокопроизводительных рабочих мест.

В реализацию проекта по производству импортозамещающих канатов, которая началась в 2015 году, вложено более 500 млн. рублей. Половину этих средств в 2016 году Белорецкий металлургический комбинат получил в виде льготного займа от Фонда развития промышленности РФ.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ