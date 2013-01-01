В Башкирии открыли центр техобслуживания отечественных самолетов в международном аэропорту «Уфа»



В столице Республики Башкортостан, в международном аэропорту «Уфа» состоялось открытие центра технического обслуживания и ремонта воздушных судов ЗАО «ЮТэйр» (входит в крупнейший российский авиахолдинг — Группу «ЮТэйр»). Все работы проведены за 4 месяца, вложения составили 100 млн рублей. Создано 156 новых рабочих мест.

Центр обустроен на территории аэропорта в реконструированном помещении (на условиях аренды). Он будет обслуживать самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-74, Як-42 и их модификации.

В состав предприятия вошли линейные станции технического обслуживания воздушных судов, созданы лаборатория технической диагностики и неразрушающего контроля, а также лаборатория авиационного и радиоэлектронного оборудования. Центр также оснащен средствами наземного обслуживания для выполнения всех видов технического обслуживания воздушных судов.

Предполагается, что качественное и своевременное обслуживание отечественных самолетов позволит увеличить объемы региональных авиаперевозок из аэропорта «Уфа».

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ