В Башкирии модернизировали производство пищевой соды



Башкирская содовая компания инвестировала в проект реконструкции 1,3 млрд рублей и установила новую линию фасовки от компании ECI PACKAGING LTD — ведущего поставщика оборудования для пищевой, фармацевтической и химической промышленности.

Производственная линия позволит фасовать соду в новую упаковку - картонные коробки массой 0,5 кг с удобным клапаном и защитой от просыпания. Это даст возможность предприятию, продукцию которой сегодня можно найти на прилавках супермаркетов в Германии, Литве, ОАЭ, Китае, расширить рынки сбыта.

«На производстве пищевой соды ведется крупномасштабная реконструкция, которая рассчитана на несколько этапов. Летом мы реализовали крупный проект по фасовке пищевой соды в FFS-мешки по 25 и 40 кг. Теперь следующий этап — 500-граммовая упаковка. В ближайшее время начнется монтаж второй линии», — отметил первый заместитель генерального директора Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов.

В результате модернизации на предприятии практически полностью исключен ручной труд, Обслуживающий персонал задействован в управлении самой машиной, процесс подачи расходных материалов и складирование готовой продукции также будут полностью автоматизированы.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ