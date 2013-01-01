В Башкирии модернизировали производство пищевой соды
Окт 5
Башкирская содовая компания инвестировала в проект реконструкции 1,3 млрд рублей и установила новую линию фасовки от компании ECI PACKAGING LTD — ведущего поставщика оборудования для пищевой, фармацевтической и химической промышленности.
Производственная линия позволит фасовать соду в новую упаковку - картонные коробки массой 0,5 кг с удобным клапаном и защитой от просыпания. Это даст возможность предприятию, продукцию которой сегодня можно найти на прилавках супермаркетов в Германии, Литве, ОАЭ, Китае, расширить рынки сбыта.
«На производстве пищевой соды ведется крупномасштабная реконструкция, которая рассчитана на несколько этапов. Летом мы реализовали крупный проект по фасовке пищевой соды в FFS-мешки по 25 и 40 кг. Теперь следующий этап — 500-граммовая упаковка. В ближайшее время начнется монтаж второй линии», — отметил первый заместитель генерального директора Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов.
В результате модернизации на предприятии практически полностью исключен ручной труд, Обслуживающий персонал задействован в управлении самой машиной, процесс подачи расходных материалов и складирование готовой продукции также будут полностью автоматизированы.
Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ
5 Окт 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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