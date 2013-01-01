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В Башкирии китайские инвесторы построят завод по производству фиброцементных плит

Мар 1
Москва Центральный федеральный округ
В Башкирии китайские инвесторы построят завод по производству фиброцементных плит

Правительство Республики Башкортостан, администрация ТОСЭР «Кумертау» и представители ООО «Дасян-Стройматериалы» подписали соглашение о реализации проекта с объемом инвестиций около 2 млрд рублей.
На территории опережающего социально-экономического развития в Кумертау планируется построить завод по производству экологически чистого облицовочного материала. Инвестором проекта выступит Цзянсийская торгово-промышленная компании «Юаньянвэйли».

ООО «Дасян-Стройматериалы» будет производить высококачественную волокнистую цементную доску для внешней изоляции зданий, которая имеет высокую влагостойкость и хорошие теплоизоляционные свойства. С открытием завода в Кумертау появится более 300 новых рабочих мест.

Сотрудничество Башкирии с Китаем развивается с 2015 года, после переговоров главы республики Рустэма Хамитова с послом КНР Ли Хуэем о перспективах башкирско-китайских проектов.

ТОСЭР «Кумертау» создана в 2017 году в границах моногорода с градообразующим предприятием АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (КумАПП), которое обеспечивает серийный выпуск гражданских и военных корабельных вертолетов.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ



 
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