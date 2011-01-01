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В Астраханской области расширяют сотрудничество власти и традиционных конфессий для развития региона

Авг 16
Астраханская область Южный федеральный округ
В Астраханской области расширяют сотрудничество власти и традиционных конфессий для развития региона

В Астрахани состоялась встреча главы региона Игоря Бабушкина с представителями традиционных конфессий и находящимся в Астраханской области с рабочим визитом председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимиром Легойдой. В ходе расширенного диалога подтверждена эффективность совместной работы региональной власти и религиозных объединений для стабильного развития Астраханской области.
По словам врио губернатора Игоря Бабушкина, «Астраханская область – самобытный регион, который отличает многонациональная и многоукладная культура». Визит представителя Московского Патриархата высокого уровня подтверждает признание авторитета традиционных конфессий в Астраханской области, их роль в развитии культуры и духовных традиций.

Глава региона также отметил, что по последним данным регионального соцопроса, более 80% жителей Астраханской области положительно характеризуют состояние общественных отношений в этноконфессиональной сфере. «Это один их самых позитивных показателей в стране, - подчеркнул глава области. – Мы должны бережно относиться к этому согласию».

Рассказывая о работе этноконфессионального совета при губернаторе Астраханской области, в который входят лидеры отдельных традиционных конфессий, а также общественных советов при региональных министерствах и ведомствах, руководитель области Игорь Бабушкин высоко оценил активное участие представителей различных конфессий в реализации государственной национальной политики на территории региона.

«Развитие Астраханской области невозможно без самого тесного сотрудничества власти и традиционных конфессий, – заявил врио губернатора. – Органы власти всегда оказывали и будут оказывать поддержку всем традиционным конфессиям, будут и впредь проводить информационную работу, направленную на укрепление их авторитета».

По мнению главы области, совместная работа, направленная на благо людей, способствует укреплению духовного единства нации, развитию этнокультурного многообразия и культурной адаптации мигрантов.

«Главной задачей власти является работа для людей, наша общая цель – повысить качество жизни астраханцев, - подчеркнул врио губернатора Игорь Бабушкин. – Необходимая составляющая этого – сохранение межнационального мира и взаимопонимания на территории региона».

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда отметил лейтмотив деятельности главы региона - «работа для людей», соответствующий и целям духовного сообщества.

«Говоря о ситуации в Астраханской области, я могу с уверенностью сказать: здесь власти поставили во главу угла реальные дела и заботу о человеке», - отметил он.

В ходе диалога представители христианских, мусульманских и других традиционных конфессий рассказали об общих делах и направлениях совместной работы, в том числе по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, реализации региональной национальной политики в области образования и социальной сферы.

Участники встречи обратили внимание на необходимость активизации воспитательной работы с зарубежными студентами, которые обучаются в вузах Астрахани, активнее противодействовать деструктивным силам в интернете, чаще встречаться с педагогами и родителями.

«Многовековая история Астрахани является для нас примером того, как в самые неоднозначные, порою драматические времена её жители умели сохранить мир, стабильность и добрососедские отношения. И этому мы должны у них учиться», - подвел итог врио губернатора Игорь Бабушкин.

16 Авг 2019, Администрация Губернатора Астраханской области / Астраханская область


 
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