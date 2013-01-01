В Астраханской области запущено производство экологичных трубок для систем капельного орошения



В Астраханской области в ОЭЗ «Лотос» компания «Свои» начала промышленный выпуск биоразлагаемых трубок для систем капельного орошения. Инвестиции в проект составили более 500 млн рублей. На предприятии создано порядка 50 рабочих мест. Уже формируются первые партии продукции.

На заводе запущены две линии общей производительностью 200 млн погонных метров капельных трубок в год. До конца года планируется поставить еще три линии, увеличив производительность до 500 млн погонных метров трубки в год.

Уникальность продукции заключается в том, что она производится из биоразлагаемого материала — полилактида (полимер молочной кислоты), который вырабатывают из сахарной свеклы и пшеницы. Через несколько месяцев после завершения сезона полевых работ трубки растворяются в почве.

Большая часть продукции, которая будет произведена на заводе до конца этого года, законтрактована. Первые партии отправят в Московскую область, Туркменистан и Казахстан.

Астраханская область, Южный федеральный округ