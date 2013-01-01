В Астраханской области заложили морской буксир-спасатель для Морспасслужбы



В Астраханской области на АО «Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод», входящем в ООО «Объединенные Верфи Вега», состоялась церемония закладки морского противопожарного буксира-спасателя для ФБУ «Морспасслужба». Строительство судна осуществляется в рамках выполнения государственной целевой программы. Использование судна возможно в условиях северных морей.

Спасательное судно длиной около 27 метров и шириной 9,5 метра предназначено для буксировки несамоходных плавсредств, установки и снятии знаков плавучей и береговой судоходной обстановки, доставки и развёртывания средств для ликвидации аварийных разливов нефти, а также оказания помощи в тушении пожаров.

Район плавания будущего буксира — это морская акватория и внутренние водные пути. Предполагается использование судна при плавании в мелкобитом разреженном льду толщиной до 70 см, а также за ледоколом в сплошном льду толщиной до 65 см.

Буксир может находиться в режиме автономного плавания до 10 суток. Дальность плавания экономическим ходом с палубным грузом до 33 тонн (без буксировки) составляет около 2200 миль, а с максимальным палубным грузом 50 тонн — около 1200 миль.

Новое судно будет построено по проекту российской проектной компании АО «Нордик Инжиниринг» и планируется к передаче в сентябре 2021 года.

Астраханская область, Южный федеральный округ