В Астраханской области введена в эксплуатацию вторая очередь солнечной электростанции «Нива»



Построенная в Приволжском районе Фунтовская СЭС мощностью 60 МВт вместе с ранее введенной в эксплуатацию первой очередью мощностью 15 МВт делают СЭС «Нива» крупнейшей солнечной электростанцией в России.

Отпуск электроэнергии в сеть начнётся с 1 января 2019 года. После пуска второй очереди в начале 2019 года суммарная мощность солнечной электростанции «Нива» достигнет 75 МВт.

Совокупная прогнозная годовая выработка электроэнергии составит 110 ГВт*ч, что позволит избежать 58 тысяч тонн выбросов углекислого газа и сэкономит 33 млн кубометров природного газа.

Группа компаний «Хевел» в 2019 году планирует ввести в эксплуатацию в Астраханской области ещё одну солнечную электростанцию — Ахтубинскую СЭС мощностью 60 МВт. Таким образом, установленная мощность солнечной генерации в регионе достигнет 135 МВт.

Астраханская область, Южный федеральный округ