В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы



В Астрахани на совещании под председательством главы «Росрыболовства» Ильи Шестакова по проблемам любительского рыболовства в бассейне Волги врио губернатора Игорь Бабушкин поставил задачу усилить контроль за рыбаками-любителями, приезжающими в регион не для отдыха, а для наживы.

Речь шла о реализации основных норм вступающего в силу с 2020 года федерального закона «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ при осуществлении любительского и спортивного рыболовства в бассейне Волги».

По словам замминистра сельского хозяйства — руководителя «Росрыболовства» Ильи Шестакова, для рыбаков-любителей будут введены специальные правила, чтобы с одной стороны, не позволить из любительской рыбалки сделать браконьерскую, с другой — дать любителям возможность ощущать себя более свободными на воде.

Участники встречи встретили аплодисментами сообщение главы региона Игоря Бабушкина об увеличении нормы вылова частика для рыбаков-любителей в Астраханской области с 5 до 10 килограммов. Врио губернатора поблагодарил главу «Росрыболовства» за справедливое решение, которого добивались власти региона. Оно было выработано и принято в рамках поручений президента РФ.

Как подчеркнул глава региона, теперь необходимо ужесточить меры к тем, кто превращает любительскую рыбаку в браконьерскую.

«Одна из наших приоритетных задач — сохранение и рациональное использование биологических ресурсов Астраханской области, — сказал Игорь Бабушкин, — поэтому важно определиться с нормами вывоза рыбы».

Глава «Росрыболовства» согласился с предложением врио губернатора Астраханской области о необходимости урегулирования коммерческой деятельности приезжих рыбаков-любителей, которые не платят никаких налогов и вывозят из региона не только рыбу, но и изготавливаемую ими рыбную продукцию.

По мнению Ильи Шестакова, необходимо проводить легализацию подобного бизнеса через патентное право, которое определяет квоты и соответствующие ограничения. Он отметил, что в Астраханской области вылов рыб любителями сравним с промышленным ловом и становится дополнительной нагрузкой на окружающую среду.

Врио губернатора обратился к главе «Росрыболовства» с просьбой поддержать актуальное для региона предложение о создании научно-технического совета по проблемам регулирования паводка в Астраханской области. Ранее с таким предложением Игорь Бабушкин обратился главе государства Владимиру Путину.