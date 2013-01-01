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В Астраханской области судостроительный завод «Лотос» получит поддержку региональной власти

Июн 8
Астраханская область Южный федеральный округ
В Астраханской области судостроительный завод «Лотос» получит поддержку региональной власти

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин 8 июня побывал на одной из крупнейших верфей Юга России – судостроительном заводе (ССЗ) «Лотос». Глава региона высоко оценил работу астраханских судостроителей и заявил, что региональные власти будут вести переговоры с Объединённой судостроительной корпорацией по поводу будущих заказов для предприятия.
В настоящее время на астраханской верфи возводят два самоходных наливных танкера, предназначенных для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. Спуск на воду первого из них запланирован на конец июня. Кроме того, идет строительство сухогруза с исключительно большим трюмом длиной 52 метра. По словам генерального директора ССЗ «Лотос» Рустама Халитова, это позволит перевозить негабаритные грузы на линии Европа – Каспий.

На заводе наработан многолетний опыт строительства судов коммерческого флота: барж, танкеров, сухогрузов. «А вот пассажирские суда мы возводим на нашей верфи впервые», – отметил Рустам Халитов.

Игорь Бабушкин ознакомился с ходом строительства двух колесных теплоходов проекта «Золотое кольцо», рассчитанных на 180 пассажиров каждый. Их закладка состоялась на «Лотосе» в прошлом году, а сегодня суда находятся в достроечной стадии. Отличительная особенность этих судов – возможность находиться в водоёмах с ограниченными глубинами и причаливать к необорудованным берегам.

Сегодня завершается реализация главного проекта астраханской верфи, старт которому президент России Владимир Путин дал в августе 2016 года. Четырехпалубный круизный лайнер «Пётр Великий» спущен на воду, на нем строго по графику ведутся трубомонтажные, электромонтажные и отделочные работы.

На борту круизного судна, рассчитанного на 310 пассажиров, будут располагаться рестораны, спа-салоны, сауны и т.д. Будущее устройство интерьеров «пятизвездочного отеля на воде» Игорю Бабушкину продемонстрировали на слайдах и с помощью средств виртуальной реальности. Судостроители заверили, что в свой первый рейс «Пётр Великий» отправится в начале навигации 2020 года.

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин дал высокую оценку реализации уникального проекта по строительству круизного судна, особо отметив профессионализм судостроителей. «Это первый подобный заказ за более чем 60 лет: ведь со времён СССР такие суда не строили», – отметил глава региона.

«Сегодня самое главное для завода «Лотос» – не только сохранить, но и нарастить производственный потенциал. Здесь трудится уникальный рабочий коллектив. К ряду проектов привлечены лучшие специалисты России. Мы будем вести переговоры по поводу будущих заказов для предприятия», – заявил Игорь Бабушкин.

8 Июн 2019, Администрация Астраханской области / Астраханская область


 
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