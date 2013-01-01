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Ушел из жизни наш друг, автор многих статей КС - Сергей Егорушкин. Помним. Скорбим.

В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны

Ноя 21
Астраханская область Южный федеральный округ
В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны

В рамках проходящего в Москве XIII Международного форума «Транспорт России 2019» состоялась церемония подписания соглашений с потенциальными резидентами создаваемой в Астраханской области портовой особой экономической зоны (ОЭЗ). Документы подписаны главой региона Игорем Бабушкиным в присутствии министра транспорта России Евгения Дитриха. Суммарный объем инвестиций составит около 18 млрд рублей.
«Привлечение новых потенциальных резидентов — это важная часть работы по реализации поручений президента России Владимира Путина о создании в Астраханской области портовой ОЭЗ в рамках развития международного транспортного коридора «Север-Юг», — подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин.

Компании, с которыми подписаны соглашения, намерены вкладывать крупные инвестиции в создание астраханской портовой ОЭЗ. Ключевым элементом развития международной транспортной системы «Север – Юг» станет строительство порта для обработки контейнерных грузов с объёмом инвестиций, превышающим 15 млрд рублей. Проект будут осуществлять астраханские компании ПАО «Особая экономическая зона «Лотос» («ОЭЗ «Лотос») и ООО «Портово-логистическая компания «Каспий» («ПЛК «Каспий») совместно с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК).

Компания «Сарма», один из потенциальных резидентов портовой ОЭЗ, планирует реализовать инвестиционные проекты по строительству и эксплуатации железнодорожных путей протяжённостью 14 км, а также созданию логистического центра, который будет оказывать услуги по перевалке и транспортировке контейнеров и иных грузов, проходящих через создаваемую портовую ОЭЗ. Объем инвестиций по двум проектам составит более 2 млрд рублей.

Кроме того, в Астраханской портовой ОЭЗ намерены реализовать свои проекты компании «Теклеор» — по созданию центра антимикробной обработки растительного и животного сырья с вложениями 450 млн рублей и компания Murphy Group Holdings UK Ltd — по строительству таможенно-логистического комплекса с инвестициями 170 млн рублей.

21 Ноя 2019, Администрация Губернатора Астраханской области / Астраханская область


 
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