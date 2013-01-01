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В Астраханской области реализуют стратегические проекты для экономического развития региона и России

Авг 20
Астраханская область Южный федеральный округ
В Астраханской области реализуют стратегические проекты для экономического развития региона и России

В регионе с рабочей поездкой побывали замминистра экономического развития России Михаил Бабич и замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Вместе с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным они посетили судостроительные заводы «Красные баррикады» и «Лотос». Проведены совещания, на которых проанализировали выполнение поручений Президента РФ и определили комплекс ближайших мер по ускоренному развитию Астраханской области.
Задача по ускоренному развитию региона была поставлена Владимиром Путиным в мае текущего года во время совещания в Ахтубинске. В перечень поручений главы государства вошли строительство и реконструкция объектов инфраструктуры Астраханской области, возобновление производственной деятельности на площадке судостроительного завода «Красные баррикады», создание портовой особой экономической зоны в районе морского порта Оля, развитие транзитного потенциала международного транспортного коридора «Север-Юг».

Под руководством врио губернатора Игоря Бабушкина была проведена большая предварительная работа и задействованы все механизмы решения проблем на региональном и федеральном уровне.

Первым шагом стало погашение задолженности по заработной плате на судостроительном заводе «Красные баррикады». Затем началась работа по формированию судостроительного кластера с единым управлением и общей системой распределения заказов. Кластер создается на базе «Красных баррикад», завода «Лотос» и судоверфи АСПО.На техническое перевооружение всех трех предприятий потребуется 2,8 млрд рублей. После модернизации астраханские заводы смогут ежегодно строить 12 судов класса «река-море», а также по отдельным заказам — морские нефтяные платформы.

Кроме развития инфраструктуры судостроительного кластера, ведется работа по формированию портовой экономической зоны в Лиманском районе. Обе особые зоны будут работать как производственный и логистический центры в целях развития транспортного коридора Север-Юг.

Всего по поручениям Президента РФ в регионе запланирована реализация 50 проектов стоимостью свыше 13 млрд рублей. Федеральная поддержка гарантирована по каждому из них. Из федерального бюджета будет направлено 10,92 млрд рублей, из бюджета Астраханской области – 2,21 млрд рублей.

Уже сегодня в особой экономической зоне, помимо действующего завода «Лотос», готовят к запуску предприятие «Свои» по изготовлению труб капельного орошения из биоразлагаемого материала и завод «Гекса-Лотос» по производству геосинтетических тканей для укрепления дорожного полотна. На эту продукцию уже есть заказчики в Астрахани и в центральных регионах России, готовятся контракты с Туркменистаном и Казахстаном. Компания «Свои» к январю выйдет на объем производства 500 млн. погонных метров – это половина всего российского рынка, который сегодня занят по большей части импортными трубами капельного орошения.

«В мелиорации у нас сегодня отдаётся предпочтение системам капельного орошения. Кроме этого, есть большой потенциал для экспорта продукции в прикаспийские страны», - подчеркнул врио губернатора Игорь Бабушкин.

«По большому счёту, с позиций Российской Федерации Астраханская область становится столицей нашей работы в Каспийском регионе. С точки зрения коммуникаций, и с точки зрения логистики, транспорта, инфраструктуры является регионом, который выполняет функцию «ворот» России», — подчеркнул замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич.

Он отметил, что на первом международном форуме в Туркменистане делегацией во главе с врио губернатора Игоря Бабушкина Астраханская область была представлена достойно, а второй Каспийский экономический форум пройдёт уже в Астрахани.

20 Авг 2019, Администрация Губернатора Астраханской области / Астраханская область


 
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