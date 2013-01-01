В Астраханской области приступили к тестированию водного такси на воздушной подушке



Инженеры Института морских технологий, энергетики и транспорта Астраханского государственного университета (АГУ) создали универсальное водное такси, которое начало проходить тестовые испытания. Новое судно-амфибию можно круглогодично использовать в качестве общественного транспорта на суше, воде и ледяной поверхности.

Новый транспорт с корпусом из композитных материалов, использующий принцип воздушной подушки, парит над поверхностью на высоте 10-15 см, поэтому может проходить по воде, льду, песку, степи и т.п.

Катер-такси сможет перевозить до 9 пассажиров за одну поездку. Его максимальная скорость при минимальном расходе топлива составит 98 км/час.

Разработчики оценили стоимость создания одного такого судна в 3,7 млн рублей, а одна поездка может стоить около 70 рублей.

Тестовые запуски судна-амфибии пока проходят в цеху, они будут длиться еще около трех месяцев. Планируется, что за это время будут выявлены все возможные конструкторские недоработки.

Астраханская область, Южный федеральный округ