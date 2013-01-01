В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона



Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил главврачам 14-ти медицинских учреждений ключи от новых машин скорой помощи. Из 39-ти приобретенных автомобилей 35 отправятся в сельские районы области. До конца года в медицинские организации Астраханской области поступят ещё 65 «неотложек» на колесах.

Отметив, что приоритетом развития медицины Астраханской области является техническое оснащение и перевооружение, Игорь Бабушкин подчеркнул, что «ничего не может быть важнее жизни и здоровья наших жителей».

«В экстренной медицинской помощи нуждаются, в первую очередь, жители наших сельских районов. И эту помощь мы можем оказать при наличии такой высокотехнологичной техники», – отметил губернатор.

Все машины оснащены современным оборудованием и соответствуют новым стандартам. Их использование позволит повысить качество и доступность, а главное – скорость оказания медпомощи населению.

Новые автомобили получили Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи города Астрахани, две городские клинические больницы, а также ряд районных больниц Ахтубинского, Володарского, Енотаевского, Икрянинского, Камызякского, Красноярского, Лиманского, Наримановского, Приволжского, Харабалинского, Черноярского районов Астраханской области.

Автомобили приобретены в рамках областной госпрограммы по развитию здравоохранения, нацпроекта «Здравоохранение», а также благодаря спонсорской поддержке.