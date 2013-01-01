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В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов

Июн 14
Астраханская область Южный федеральный округ
В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов

Губернаторский инженерный научно-промышленный Совет одобрил ключевые проекты в сфере социально-экономического развития региона. Глава региона Игорь Бабушкин подчеркнул, что перспективы Астраханской области связаны с применением инновационных разработок, которые повышают эффективность работы предприятий и позволяют снизить издержки.
«Совет создан для отбора лучших технических идей, для развития экономики и модернизации промышленности Астраханской области, поддержания положительного имиджа профессии инженера, создания условий для подготовки кадров на территории региона», — отметил врио губернатора Игорь Бабушкин.

На рассмотрение Совета были представлены проекты в ключевых отраслях экономики региона и направленные на оптимизацию работы жилищно-коммунального хозяйства, развитие энергетики и нефтегазовой отрасли, благоустройство городов, подготовку кадров.

Среди особо значимых для региона назван проект «Цифровая трансформация 2030» Астраханского филиала компании «Россети Юг», нацеленный на повышение надежности электроснабжения потребителей. В рамках проекта предусматривается замена устаревшего оборудования электросетевой инфраструктуры на оптическое, аналого-цифровое и микропроцессорное.В рамках собственной инвестиционной программы компании интеллектуальные приборы учёта энергии будут установлены не только в Астрахани, но и в Черноярском и Лиманском районах. В ряде районов пройдет модернизация сетей, в результате чего снизится стоимость подключения к электросетям для потребителей, будет сдерживаться рост тарифов.

«Прошу глав муниципальных образований оказывать всяческое содействие этому проекту», — сказал Игорь Бабушкин.

Врио губернатора также дал поручение региональному министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства по внедрению на предприятиях ЖКХ программно-аппаратного комплекса для автоматизации и диспетчеризации промышленных процессов. Проект, разработанный ООО НПП «АНИКОН», позволяет удалённо управлять технологическим оборудованием, вести учёт потреблённой электрической, тепловой энергии, воды. Кроме того, система оперативно оповещает о внештатных ситуациях.

На заседании Совета также обсудили проекты по реконструкции и модернизации пятиэтажного жилого фонда, по ускоренному ремонту нефтяных скважин с помощью каротажных подъёмников, по предупреждению ликвидации ЧС на объектах ПАО «Газпром» в Астраханской области. Кроме того, был рассмотрен образовательный проект, направленный на развитие цифрового инженерного образования в регионе.

«Безусловно, все проекты, которые мы рассматривали, заслуживают особого внимания, — сказал Игорь Бабушкин. — Я хотел бы, чтобы на следующем заседании был представлен проект по модернизации системы водоснабжения. Это актуальнейшая проблема для Астраханской области, решение которой напрямую влияет на качество жизни людей».

14 Июн 2019, Администрация Астраханской области / Астраханская область


 
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