В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов



Губернаторский инженерный научно-промышленный Совет одобрил ключевые проекты в сфере социально-экономического развития региона. Глава региона Игорь Бабушкин подчеркнул, что перспективы Астраханской области связаны с применением инновационных разработок, которые повышают эффективность работы предприятий и позволяют снизить издержки.

«Совет создан для отбора лучших технических идей, для развития экономики и модернизации промышленности Астраханской области, поддержания положительного имиджа профессии инженера, создания условий для подготовки кадров на территории региона», — отметил врио губернатора Игорь Бабушкин.

На рассмотрение Совета были представлены проекты в ключевых отраслях экономики региона и направленные на оптимизацию работы жилищно-коммунального хозяйства, развитие энергетики и нефтегазовой отрасли, благоустройство городов, подготовку кадров.

Среди особо значимых для региона назван проект «Цифровая трансформация 2030» Астраханского филиала компании «Россети Юг», нацеленный на повышение надежности электроснабжения потребителей. В рамках проекта предусматривается замена устаревшего оборудования электросетевой инфраструктуры на оптическое, аналого-цифровое и микропроцессорное.В рамках собственной инвестиционной программы компании интеллектуальные приборы учёта энергии будут установлены не только в Астрахани, но и в Черноярском и Лиманском районах. В ряде районов пройдет модернизация сетей, в результате чего снизится стоимость подключения к электросетям для потребителей, будет сдерживаться рост тарифов.

«Прошу глав муниципальных образований оказывать всяческое содействие этому проекту», — сказал Игорь Бабушкин.

Врио губернатора также дал поручение региональному министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства по внедрению на предприятиях ЖКХ программно-аппаратного комплекса для автоматизации и диспетчеризации промышленных процессов. Проект, разработанный ООО НПП «АНИКОН», позволяет удалённо управлять технологическим оборудованием, вести учёт потреблённой электрической, тепловой энергии, воды. Кроме того, система оперативно оповещает о внештатных ситуациях.

На заседании Совета также обсудили проекты по реконструкции и модернизации пятиэтажного жилого фонда, по ускоренному ремонту нефтяных скважин с помощью каротажных подъёмников, по предупреждению ликвидации ЧС на объектах ПАО «Газпром» в Астраханской области. Кроме того, был рассмотрен образовательный проект, направленный на развитие цифрового инженерного образования в регионе.

«Безусловно, все проекты, которые мы рассматривали, заслуживают особого внимания, — сказал Игорь Бабушкин. — Я хотел бы, чтобы на следующем заседании был представлен проект по модернизации системы водоснабжения. Это актуальнейшая проблема для Астраханской области, решение которой напрямую влияет на качество жизни людей».