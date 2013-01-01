В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона



В ходе рабочей поездки по промышленным предприятиям врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин посетил ООО «БТ СВАП», специализирующееся на производстве металлоконструкций, и завод по выпуску резиновой обуви ООО ПКФ «Дюна-АСТ». На встречах с руководством и коллективами предприятий глава региона выяснил наиболее острые проблемы и обозначил меры социальной и экономической поддержки астраханцев.

Оба предприятия, на которых побывал врио губернатора, развивают производство, внедряют передовые технологии и вносят большой вклад в экономику региона. Но вместе с тем здесь имеется ряд проблем.

Продукция производственно-логистического комплекса «БТ СВАП» - покрытия для труб нефте-, газо- и водопроводов, металлоконструкции для гражданского и промышленного строительства - востребована от Балтики до Сахалина и от Арктики до Каспия. Ее закупают такие стратегически важные для страны компании как «Газпром», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сибур» и другие.

Не менее широка география поставок продукции астраханской производственно-коммерческой фирмы «Дюна-АСТ», которая ежегодно завоевывает знак «Сто лучших товаров России» и выпускает более 200 моделей резиновой обуви - от детских сапожек до пляжных туфель, а также популярную спецодежду для рыбаков и охотников.

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, ознакомившись с деятельностью предприятий, высоко оценил организацию производств, качество продукции, а также планы дальнейшего развития.

«Перезагрузка нужна в целом экономике Астраханской области, - отметил глава региона. - А предприятия, которые сегодня успешно реализуют свою деятельность, нуждаются в поддержке. Так называемом «зеленом коридоре». Мы для всех таких предприятий будем изыскивать реальные возможности, чтобы им помочь. Будем помогать в привлечении новых партнеров и инвестиций».

Глава области встретился с коллективами предприятий, в живом общении с сотрудниками выяснил и обозначил ряд «застарелых» проблем Астраханской области.

В числе таких проблем, которые больше всего волнуют людей, оказались работа общественного транспорта, общее состояние дорог, проблемы обманутых дольщиков, ремонт и строительство новых мостов, своевременное выделение земельных участков для многодетных семей и другие.

«Тяжелее всего – слышать кричащую боль людей. Когда они говорят о проблемах, которые долгое время по каким-то причинам не решались. Например, о том, что в селе элементарно нет дорог. Или – после капремонта крыши еще больше протекают. Много вопросов связано с тем, что не предоставляются льготы, на которые люди вправе рассчитывать. Накал проблем и вопросов не спадает. И эти вопросы – в числе обозначенных мною пяти приоритетов развития Астраханской области и Стратегии действия», – сказал глава региона Игорь Бабушкин.

По каждому из вопросов врио губернатора озвучил либо уже реализуемые меры, либо намеченные пути решения проблем.