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В Астраханской области поддержали стартапов в сфере сельского хозяйства на 100 млн рублей

Дек 23
Москва Центральный федеральный округ
В Астраханской области поддержали стартапов в сфере сельского хозяйства на 100 млн рублей

В Астраханской области начал работу региональный центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Здесь потенциальным сельским предпринимателям предоставляется информация о существующих мерах господдержки и содействие в ее получении. Уже в текущем году в рамках нового регионального проекта господдержки малого бизнеса на селе «Агростартап» гранты получили 46 начинающих аграриев на общую сумму около 105 млн рублей.
Наряду с грантовой поддержкой начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм, потребительских кооперативов с 2019 года в Астраханской области появилась новая форма господдержки сельхозпредпринимателей — гранты «Агростартап», на которые могут претендовать главы крестьянско-фермерских хозяйств, зарегистрированные на сельской территории региона. В рамках грантовой программы на развитие своего хозяйства на конкурсной основе можно получить безвозмездно от государства до 3 млн рублей.

В первом туре конкурсного отбора астраханского «Агростартапа» участвовали 105 человек, 46 из которых признаны победителями и получили грантовую поддержку на создание и развитие хозяйств.

По итогам реализации поддержанных проектов планируется создание четырех молочно-товарных ферм, 24 откормочных площадок, 10 растениеводческих хозяйств, двух новых рыбоводных ферм по выращиванию осетровых, страусиной фермы и овцеводческого хозяйства. Сейчас подводятся итоги второго тура конкурса, на который подали заявки около 40 человек.

Также в центре компетенций совместно с министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области для потенциальных получателей господдержки и победителей программ «Агростартап» и «Начинающий фермер» проводится обучение по разработке бизнес-планов, налогообложению и многим другим компетенциям, необходимым сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Астраханская область, Южный федеральный округ



 
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