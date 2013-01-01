В Астраханской области по поручению Путина сформируют программу развития рыбной отрасли



Президент России Владимир Путин на прошедшем в Астраханской области расширенном совещании с членами Правительства РФ поддержал предложения главы региона Сергея Морозова по решению проблем рыбной отрасли.

Президент подчеркнул важность рационального использования «естественных богатств области – биоресурсов Волги и Каспия». Дано поручение соответствующим ведомствам урегулировать задачи естественного воспроизводства водных биологических ресурсов в регионе.

Рыбохозяйственный комплекс Астраханской области объединяет более 200 отраслевых хозяйственных субъектов, 210 рыбоводных и 455 рыбопромысловых участков. Значительная часть произведенной ими продукции идет на экспорт.

«Регион занимает лидирующие позиции в рыболовстве и рыбоводстве. Есть целый ряд вопросов: это и изменение квот, и развитие аквакультуры, и развитие бренда региона. Здесь ещё предстоит поработать, чтобы сделать полноценную программу развития именно в Астраханской области», - отметил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

По словам руководителя Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Ильи Шестакова, в целом по стране «треть вылова в пресноводных водных объектах обеспечивает Астраханская область». Он также отметил, что 10 процентов от общего объёма производства аквакультуры обеспечено благодаря Астраханской области, занимающей третье место в России.

При этом существует дополнительная возможность увеличения объема вылова рыбы в Каспийском море ещё примерно на 100 тысяч тонн. Для освоения этого ресурса Росрыболовством совместно с Минэкономразвития уже разработана программа господдержки строительства новых судов для Волжско-Каспийского бассейна.

Вместе с тем проблемой рыбохозяйственного комплекса в Астраханской области остается несбалансированность попусков воды ряда водохранилищ Волжско-Камского каскада, нарушающая естественный нерест водных биологических ресурсов.

В перечне поручений по итогам совещания в Астрахани Владимир Путин дал указание отметить первоочередную важность решения этой проблемы.