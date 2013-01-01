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В Астраханской области открылось производство геосинтетических тканей для дорог

Ноя 8
Москва Центральный федеральный округ
В Астраханской области открылось производство геосинтетических тканей для дорог

На первом предприятии, построенном «с нуля» на территории ОЭЗ «Лотос», впервые в России будут выпускать геосинтетическое полотно шириной 5,4 метра.
Резидент этой особой экономической зоны в Астраханской области - компания «Гекса-Лотос» - вкладывает в инвестиционный проект более 300 млн рублей.

На данный момент запущена линия производства полного цикла и выпушена пробная партия геосинтетической ткани для дорог.

«В январе мы уже выйдем на серийное производство. Будем выпускать 60 тонн продукции в месяц. В ближайшие годы производительность завода достигнет 200 тонн геотекстиля в месяц. Заказов у нас на несколько лет вперёд. До конца этого года объём инвестиций составит порядка 150 миллионов рублей», — рассказал гендиректор предприятия «Гекса-Лотос» Александр Кочетков.

На сегодняшний день на новом заводе работают 24 специалиста, а после реализации второго и третьего этапов инвестпроекта численность работников увеличится до ста человек.

Полотно, которое выпускает «Гекса-Лотос», способно выдерживать нагрузку на разрыв до пяти тонн. До сих пор в России выпускали полотно с прочностью в полтора раза меньше, а около 70 процентов долговечных и прочных геосинтетических материалов завозили из-за рубежа.

Импортозамещение в этой отрасли особенно важно, поскольку геосинтетические материалы востребованы не только в дорожном строительстве, но и в нефтегазовой отрасли, а также при решении проблем берегоукрепления, актуальных для Астраханской области.

В регионе создают условия для размещения и других импортозамещающих производств - на территории особой экономической зоны «Лотос» завершился первый этап создания инфраструктуры.

По словам гендиректора ПАО «ОЭЗ Лотос» Сергея Милушкина, построены 24 объекта, в том числе электрические сети, сети водоснабжения и водоотведения, проведены земляные работы по устройству инженерно-транспортных коридоров. Проектирование велось за счёт регионального бюджета, на строительство объектов инфраструктуры с использованием новейшего оборудования направили около 500 миллионов рублей из федерального бюджета.Освоена территория площадью 400 га, обеспечены необходимыми ресурсами восемь резидентов ОЭЗ «Лотос» с заявленным объемом инвестиций свыше 24 миллиардов рублей.

Сразу после открытия нового предприятия на заседании наблюдательного совета ОЭЗ «Лотос», которое провел врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов, рассмотрели бизнес-план потенциального резидента — компании АО «Рыбные корма». Инвесторы представили проект создания производства кормов из натурального сырья для объектов аквакультуры, которое при выходе на полную мощность позволит занять треть российского рынка этой продукции.

Астраханская область, Южный федеральный округ



 
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