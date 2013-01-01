В Астраханской области оптимизируют морскую деятельность
На заседании губернаторского совета по морской деятельности обсудили перспективы увеличения межрегиональных и международных водных грузоперевозок в Астраханской области, дноуглубления Волго-Каспийского канала и возобновления промысла каспийской кильки. В обсуждении участвовали представители бизнеса и госструктур. Принят ряд решений по оптимизации морской деятельности в Астраханской области, определены механизмы взаимодействия с федеральными органами власти.
Ознакомившись с работой астраханского филиала «Росморпорта», Игорь Бабушкин отметил, что в настоящее время есть ряд проблем по развитию грузопотоков в регионе. Как сообщил и.о. министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Денис Афанасьев, имеющиеся портовые мощности загружены всего на 15 процентов. Одной из главных причин стало введение санкций в отношении Ирана, основного торгового партнера Астраханской области.
Однако у региона есть серьезные перспективы развития внутренних водных перевозок. По словам Дениса Афанасьева, из Астраханской области ежегодно отгружается более одного миллиона тонн сельхозпродукции. Но она поставляется в Москву и регионы Поволжья автотранспортом, несмотря на то, что доставка грузов водным транспортом на дальние расстояния имеет самую низкую стоимость. В связи с этим целесообразно переключить значительную часть перевозок произведенной в регионе продукции на внутренний водный транспорт.
На совещании особое внимание уделили также вопросу обеспечения проходных глубин Волго-Каспийского судоходного канала.
«Нам надо четко понимать, какими темпами сегодня идут дноуглубительные работы, какие есть сложности и что с этим необходимо сделать. Поэтому мы будем в еженедельном режиме обсуждать результаты дноуглубительных работ», - сказал исполняющий обязанности губернатора Игорь Бабушкин.
Совет по морской деятельности также рассмотрел информацию Каспийского НИИ рыбного хозяйства о возобновлении килечного промысла. Кроме того, были подняты вопросы о прохождении маломерных судов и о развитии кадрового потенциала в сфере морских перевозок.
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