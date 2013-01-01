В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов



На совещании с главами районов Астраханской области руководитель региона Сергей Морозов озвучил планы по строительству и реконструкции социально-культурных и спортивных объектов. Всего для реализации в Астраханской области в текущем году утверждены около 150 инвестиционных проектов - школы, поликлиники, дома культуры, подъездные дороги, установка систем ливневого водоотведения и освещения трасс и другие.

В целом на исполнение программы развития социальной сферы, охватывающей все муниципальные образования области, предусмотрено около 6 млрд рублей.

Из пяти миллиардов рублей, выделяемых на социально значимые объекты, три миллиарда будет освоено из федерального бюджета и два — из областного.

Большая часть объектов будет обустроена в областном центре: 21 проект с общим объемом финансирования в 1,27 млрд рублей. Предусмотрено финансирование на реконструкцию очистных сооружений, строительство второго корпуса перинатального центра, диагностического комплекса онкологического диспансера и др.

Средства будут также направляться на проекты ремонта и возведения новых объектов водо- и газоснабжения, реконструкцию мостов и тротуаров в муниципальных образованиях.

В 2019 году запланировано строительство трёх школ - в селе Каралат Камызякского района и в поселке Мирный Наримановского района на 220 мест каждая, а в поселке Лиман — на 675 мест. Кроме того, в Лиманском районе начнётся проектирование новой поликлиники.

Не останутся жители Астраханской области и без новых спортивных объектов. На их возведение региону выделяют более 800 миллионов рублей в рамках госпрограммы по развитию физической культуры и спорта. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

Ранее, на совещании по социально-экономическому развитию Астраханской области, которое провёл в Ахтубинске президент РФ Владимир Путин, глава региона Сергей Морозов отметил, что в области недостаточно спортивных сооружений, в том числе для проведения физкультурных и спортивных мероприятий. Руководителя Астраханской области поддержал министр спорта РФ Павел Колобков, отметив, что при динамичном развитии массового спорта и спорта высоких достижений, регион все же отстаёт по спортивной инфраструктуре.

«В рамках исполнения поручения президента правительством РФ будет выделено 813, 87 миллиона рублей на строительство 26 спортивных объектов на территории Астраханской области. Из них 14 объектов будут открытого типа (они включают мини-футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, многофункциональные площадки, трибуны и т.д.), а также 12 физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным игровым залом и двумя тренажёрными залами. Преимущественно объекты будут возведены в сельских районах области. Дополнительно на строительство спортивных объектов регион выделяет 200 миллионов рублей», – пояснила замминистра физической культуры и спорта Астраханской области Нина Ивашкина.

Кроме того, в ходе реализации социальной программы «Газпром» – детям» в этом году в Астраханской области, где в массовый спорт вовлечено 44% населения, будут построены спортивные площадки будет на пришкольных территориях.

Подводя итоги совещания с главами районов, врио губернатора Сергей Морозов рекомендовал руководителям с особой ответственностью отнестись к срокам реализации проектов, чтобы ввести все запланированные социальные и спортивные объекты в текущем году.