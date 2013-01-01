В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв»



В Астраханской области подвели итоги первого этапа кадрового конкурса «Губернаторский резерв», который проводится по инициативе врио губернатора Игоря Бабушкина. Всего заявки на участие в проекте подали около 8 тысяч человек из 54 субъектов Российской Федерации. Победители конкурса войдут в кадровый резерв руководящего состава области.

Конкурс стартовал 27 июня. В течение месяца проводился этап регистрации кандидатов и сбора заявок. Из 7793 человек, чьи заявки были зарегистрированы, 70% – жители или уроженцы Астраханской области, остальные – представители других регионов. Около 35% участников конкурса – женщины. У 15% конкурсантов два и более высших образования, почти у 25% имеется более чем десятилетний опыт управленческой работы, а более 4% сегодня занимают должность генерального директора компании. В числе претендентов – люди самых разных специальностей и квалификаций: госслужащие, работники здравоохранения и образования, ученые, экономисты, юристы, менеджеры, предприниматели и другие.

Кроме предоставления необходимых документов, участники проекта написали эссе, в которых поделились своими идеями и размышлениями о развитии региона. По словам председателя регионального Наблюдательного совета, ректора Астраханского ГМУ Ольги Башкиной, уже на этапе рассмотрения эссе было отмечено «много свежих идей, которые вполне могут лечь в основу новых программ, проектов по развитию региона».

С 28 по 30 июля участники конкурса проходили дистанционное тестирование. Таким образом проводилась оценка их личностных качеств, способностей оптимально управлять людьми, быстро и эффективно принимать решения в ситуации дефицита времени и в других сложных условиях.

Каждый, кто прошел этап дистанционного тестирования, получил возможность общаться с организаторами конкурса и представителями профессиональных сообществ, а также конкретные рекомендации по дальнейшему саморазвитию.

Претенденты, отобранные в основной этап конкурса, вновь пройдут тестирование. Очные испытания, которые проведут в сентябре, будут включать задания на умение работать в команде, четко представлять свою позицию, решать задачи, не имеющие однозначного решения, и т.д.

В финал выйдут только 200 человек из общего числа заявителей и лишь 50 из них станут победителями. А сегодняшняя активность участников конкурса наглядно подтверждает эффективность кадровой политики главы региона Игоря Бабушкина, их готовность работать вместе на благо региона.

Новое качество управления – это один из пяти приоритетов развития Астраханской области, определенных врио губернатора Игорем Бабушкиным. Победа в конкурсе и включение в губернаторский резерв не предполагают немедленного назначения всех отобранных кандидатов на руководящие должности. Итогом проекта станет формирование управленческого аппарата, способного открыто и результативно работать над решением задач, поставленных главой Астраханской области.