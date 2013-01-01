В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным



В праздничных мероприятиях в честь Дня военно-морского флота вместе с моряками-каспийцами, тысячами горожан и гостей Астрахани участвовал временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.

Почтив память героев традиционным возложением венков к памятнику погибшим кораблям Волжской военной флотилии в годы в Великой Отечественной войны, глава региона Игорь Бабушкин подарил командующему Краснознаменной Каспийской флотилией контр-адмиралу Сергею Пинчуку икону святого Георгия Победоносца как символ свершившихся и будущих побед.

Затем глава региона вместе с командующим Каспийской флотилией на катере обошли строй кораблей на волжском рейде и поздравили с Днём ВМФ России команды ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малого ракетного корабля «Углич», малого артиллерийского корабля «Астрахань», ракетного катера «Ступинец», базового тральщика «Магомед Гаджиев» и других. Некоторым из этих моряков довелось участвовать в боевых действиях против организации ИГИЛ (запрещена в РФ) и других военных операциях.

На Волжской набережной в центре Астрахани на площади у памятника Петру Первому собравшиеся слушали прямую трансляцию главного военно-морского парада страны из Санкт-Петербурга. А в акватории Волги моряки-каспийцы демонстрировали свою боевую подготовку и мастерство во время военно-спортивного праздника. В морском военном параде приняли участие 30 боевых кораблей, катеров и судов Каспийской флотилии, бронетранспортёры подразделения морской пехоты, две тысячи военнослужащих, а также воспитанники Астраханского спортивного центра морской и физической подготовки Центрального спортивного клуба армии.

«В Астрахани на праздновании Дня ВМФ я впервые, — прокомментировал врио губернатора Игорь Бабушкин, — До этого мне доводилось лично принимать участие в военных парадах в Москве, на Красной площади. Чувства примерно одинаковые — очень торжественно и волнительно. Появляется гордость от того, что мы обладаем такими мощными Вооружёнными Силами и Военно-Морским Флотом. Морякам-каспийцам удалось показать то, чем они сегодня располагают, какие возможности имеют и какими навыками обладают».

В программе празднования Дня ВМФ в Астрахани была развёрнута выставка более 20 видов современного вооружения и боевой техники. Желающие могли посетить корабли Каспийской флотилии. Праздничное настроение поддерживали концерты военного оркестра, российско-белорусской музыкальной группы «Беловежская пуща» и местных коллективов. Завершился День ВМФ в Астрахани праздничным салютом, ночным фонтаном на воде и огненным шоу с участием боевых кораблей.