В Астраханской области крупнейший в РФ производитель томат-пасты начал расширение мощностей
В селе Заволжское Харабалинского района Астраханской области ООО АПК «Астраханский», вложившее в строительство завода по производству томатной пасты 6 млрд рублей, вышло на проектную мощность и начинает поэтапное расширение площадей, задействованных в выращивании томатов, общей стоимостью около 1,8 млрд рублей. В качестве меры государственной поддержки предприятию выделены земельные участки на льготных условиях.
В настоящее время на заводе действуют три очереди. Он является крупнейшим в России предприятием по производству томатной пасты. Дополнительные площади необходимы для обеспечения рациональных приемов агротехники выращивания томатов.
АПК «Астраханский» планирует вводить в оборот новые земли каждый год в течение шести лет. Инвестиционный совет при губернаторе Астраханской области одобрил выделение предприятию 11 земельных участков без конкурсных процедур. В регионе заводу присвоен статус «особо важного» в рамках программы импортозамещения.
В настоящее время астраханская томат-паста занимает порядка 30% российского рынка, с перспективой роста до 50%. Готовую продукцию также планируют экспортировать на Ближний Восток, в Африку и Азию, в том числе, в Японию.
Астраханская область, Южный федеральный округ
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