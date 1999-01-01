В Астраханской области досрочно изготовили опоры для модулей месторождения нефти в Каспийском море



В Астраханской области на судостроительном заводе «Галактика» для компании «Лукойл» ведется строительство опорных блоков для жилого и производственного модулей нефтегазоконденсатного месторождения им. В.И. Грайфера в Каспийском море. Всего в проекте занято 1,2 тысячи человек. Начать бурение нефтяники планируют уже в следующем году. Планируемые объемы добычи - более миллиона тонн нефти в год.

Строительство конструкции весом 2000 тонн для жилого модуля завершилось с опережением графика на 3 месяца. В начале апреля запланирована отправка опор для модулей морским транспортом на место установки.

Строительство опорных блоков производственного модуля завершится в августе, после чего объект также передадут заказчику для транспортировки на месторождение. Для изготовления свай блоков были привлечены сотрудники астраханского трубопроводного предприятия БТ СВАП.

Здесь же идёт строительство опорных оснований ледостойкой стационарной платформы. В настоящее время выполнены все работы по монтажу металлоконструкций общей массой три тысячи тонн. На предприятии ведутся электромонтажные, трубомонтажные работы и нанесение антикоррозийного покрытия. Завершается установка оборудования.

Астраханская область, Южный федеральный округ