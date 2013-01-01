В Астраханской области День защиты детей отметили спортивно-оздоровительной и экологической акциями



Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защиты детей, – в областной Спартакиаде многодетных семей и в акции выпуска в Волгу мальков осетра и белуги. Все участники семейных соревнований и юные экологи получили дипломы и подарки.

Шестнадцать многодетных семей из всех районов Астраханской области накануне Дня защиты детей приняли участие в Спартакиаде «Мама, папа, я – спортивная семья», которая ярко и весело прошла в областном центре уже в десятый раз. Примечательно, что в этом году её проведение совпало с Годом здоровья, объявленным главой региона.

«Сегодня мы все вместе на светлом, добром, здоровом, а самое главное – семейном празднике, – сказал Сергей Морозов, открывая Спартакиаду. – Наши дети получат урок культуры спорта, почувствуют дух команды. Это станет фундаментом для них на всю жизнь».

Каждый год к Спартакиаде присоединяются новые участники. На этот раз ряды соревнующихся пополнила семейная команда Дмитрия и Марины Сироткиных с их десятью детьми. Общаясь с родителями и ребятами, глава области пожелал им удачи, укрепления командного духа и здоровья.

Еще одно традиционное событие состоялось в Астрахани в День защиты детей и накануне Дня эколога, который отмечается 5 июня. Школьники выпустили в Волгу более 500 мальков русского осетра и белуги укрупнённой навески. Важную и почётную миссию, которая выполняется уже восьмой год, доверили ребятам из экологических отрядов по спасению рыбы из «отшнурованных» водоёмов «Голубой патруль».

Поздравляя участников акции с праздником, врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов поблагодарил ребят за добрые дела и пожелал с пользой провести летние каникулы.

«Я с большим уважением отношусь к вашему выбору, к вашему ответственному и бережному отношению ко всему живому. Уверен, ваши сердца всю жизнь будут согревать ваших близких, и вы будете настоящими патриотами и гражданами нашей великой страны», – сказал Сергей Морозов.

В Астраханской области, которую издавна называют «рыбным краем», сегодня насчитывается около ста отрядов «Голубого патруля», в которых задействовано более 800 школьников. Каждое лето во время каникул ребята помогают малькам ценных видов рыб пробиться к реке из так называемых «отшнурованных» водоёмов, которые остаются после половодья. Только в прошлом году таким образом юные волонтеры избавили от гибели 318 миллионов мальков.

Большую работу с подрастающим поколением проводит и Астраханская рыбоводная компания «Белуга»: это и открытые уроки для учащихся школ по аквакультуре и рыбоводству, и экскурсии на осетровую ферму, которую ежегодно посещают более двух тысяч юных астраханцев. Самые активные участники выездных уроков проверяют свои знания в познавательной олимпиаде «Осетровые: прошлое, настоящее, будущее».

Награды призёрам и победителям нынешней олимпиады вручили глава региона Сергей Морозов и заместитель директора по осетроводству компании «Белуга» Олеся Сергеева.