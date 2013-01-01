В Астраханской области дали старт освоению Ракушечного нефтегазоконденсатного месторождения



Церемония закладки объектов обустройства третьего месторождения на шельфе Каспийского моря, которое разрабатывает компания «Лукойл, прошла на побережье в 160 км от порта Астрахань.

Само месторождение находится в 100 км от берега, где глубина моря составляет от пяти до восьми метров. Его извлекаемые запасы составляют 39 млн тонн нефти и около 33 млрд кубометров природного газа. Для того чтобы достать со дна моря эти богатства на судоверфях Астраханской области построят ледостойкую стационарную платформу и платформу жилого модуля, а затем соединят их переходной галереей.

Для выполнения этого крупного заказа российской компании «Си Эн Жи Эс Инжениринг» Астраханский судостроительный завод планирует увеличить число сотрудников с нынешних 850 до 2 тысяч человек.

Ракушечное месторождение планируется ввести в промышленную эксплуатацию в 2023 году. Ожидаемые объёмы добычи — 1,2 миллиона тонн нефти в год.

Количество заказов на астраханских предприятиях растет с каждым новым проектом нефтедобывающих компаний - строятся нефтеналивные суда и танкеры-химовозы, планируется восстановление и расширение судоремонтных подразделений.

По итогам первого полугодия 2018 года рост промышленности в Астраханской области составил 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель намного выше, чем в среднем по России.

Инвестиции направляются не только в экономику.

Прежде чем отправиться на церемонию к месторождению Ракушечное, глава «Лукойла» Вагит Аликперов и временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве нефтедобывающей компании и региона. ЛУКОЙЛ продолжит реализовывать в Астраханской области социальные проекты - поддерживать учреждения культуры и спорта, предоставлять гранты на реализацию общественно значимых инициатив, вести работу по воспроизводству водных биоресурсов.

Астраханская область, Южный федеральный округ