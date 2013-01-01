В Астраханской области дали старт освоению Ракушечного нефтегазоконденсатного месторождения
Церемония закладки объектов обустройства третьего месторождения на шельфе Каспийского моря, которое разрабатывает компания «Лукойл, прошла на побережье в 160 км от порта Астрахань.
Для выполнения этого крупного заказа российской компании «Си Эн Жи Эс Инжениринг» Астраханский судостроительный завод планирует увеличить число сотрудников с нынешних 850 до 2 тысяч человек.
Ракушечное месторождение планируется ввести в промышленную эксплуатацию в 2023 году. Ожидаемые объёмы добычи — 1,2 миллиона тонн нефти в год.
Количество заказов на астраханских предприятиях растет с каждым новым проектом нефтедобывающих компаний - строятся нефтеналивные суда и танкеры-химовозы, планируется восстановление и расширение судоремонтных подразделений.
По итогам первого полугодия 2018 года рост промышленности в Астраханской области составил 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель намного выше, чем в среднем по России.
Инвестиции направляются не только в экономику.
Прежде чем отправиться на церемонию к месторождению Ракушечное, глава «Лукойла» Вагит Аликперов и временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве нефтедобывающей компании и региона. ЛУКОЙЛ продолжит реализовывать в Астраханской области социальные проекты - поддерживать учреждения культуры и спорта, предоставлять гранты на реализацию общественно значимых инициатив, вести работу по воспроизводству водных биоресурсов.
Астраханская область, Южный федеральный округ
|19 Окт:
|18 Окт:
|18 Окт:
|19 Окт:
|18 Окт:
|18 Окт:
|19 Окт:
|19 Окт:
|19 Окт: