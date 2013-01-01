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В Астрахани возобновил работу крупный судостроительный завод «Красные баррикады»

Дек 26
Астраханская область Южный федеральный округ
В Астрахани возобновил работу крупный судостроительный завод «Красные баррикады»

На площадке завода «Красные Баррикады» акционерного общества «Южный центр судостроения и судоремонта» (ЮЦСС, входит в Объединённую судостроительную корпорацию) состоялся запуск производственного процесса после двух лет простоя. Началась резка листового металлопроката для изготовления деталей секций судостроительных проектов. На верфи восстановлено 218 рабочих мест с перспективой трудоустройства до 600 человек.
На производственной площадке возобновлены работы на листогибочных станках, гильотинах и прессах. В блоке цехов приведены в действие мостовые краны и рельсовые тележки. Для организации необходимых условий труда проведены мероприятия по восстановлению коммуникаций производственных помещений, обеспечена готовность мест общего пользования для рабочих и т.д.

Основная специализация завода — строительство технических средств для освоения морских нефтегазовых месторождений. Предприятие имеет выгодное расположение на правом берегу Волго-Каспийского канала в 180 км до Каспийского моря.

26 Дек 2019, Администрация Губернатора Астраханской области / Астраханская область


 
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