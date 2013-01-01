В Архангельской области запустили третью очередь крупнейшего в регионе молочного комплекса
Дек 4
Проект стоимостью более 1 млрд рублей реализован ООО «Устьянская молочная компания».
К концу этого года животноводческий комплекс выйдет на проектную мощность в 1600 голов дойного стада при 3700 общего поголовья крупного рогатого скота. В сутки здесь будут производить более 40 тонн молока.
После введения в эксплуатацию третьей очереди комплекс Устьянской молочной компании стал крупнейшим на северо-западе России, а общая численность крупного рогатого скота УМК составила почти пять тысяч голов.
Продукция этого предприятия сегодня востребована не только в Архангельской области, но и в Москве, Вологде, Череповце, других городах и регионах.
До 2026 года Устьянская молочная компания планирует реализовать еще несколько крупных проектов в Архангельской области - построить крупные животноводческие комплексы в селах Малодоры и Строевском, собственный молочный завод и цех мясных полуфабрикатов.
Архангельская область, Северо-Западный федеральный округ
4 Дек 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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