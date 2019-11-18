В Архангельской области вывели на орбиту военный спутник связи «Меридиан-М»



В Архангельской области с Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» с российским космическим аппаратом связи «Меридиан-М». Старт ракеты-носителя и выведение аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Это первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2020 году.

Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют нормально. Выведение спутника на орбиту разгонным блоком «Фрегат» также прошло в штатном режиме.

Космический аппарат связи «Меридиан-М» предназначен для обеспечения связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми, наземными станциями, расширения сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока в интересах развития экономики РФ.

В прошлом году на орбиту вывели первый модернизированный спутник «Меридиан-М». Гарантийный срок службы спутника — 7 лет.

Архангельская область, Северо-Западный федеральный округ