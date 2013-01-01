В Архангельской области судостроители освоили выпуск новых подшипников для подводных крейсеров



В Северодвинске Архангельской области крупнейшее в РФ Производственное объединение «Севмаш» (входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация») освоило производство подшипников для резервных движителей атомных подводных крейсеров. «Севмаш» также является единственным производителем подшипников для валопроводов кораблей и судов в северо-западном регионе России.

Здесь ведется изготовление и сборка разработанных специалистами предприятия упорно-опорных подшипников резервных движителей подводных кораблей. При этом применяются новые материалы, которые позволяют двигательному комплексу работать на больших оборотах в агрессивных условиях морской среды. Изделие имеет длительный срок службы и уже установлено на двух подводных кораблях.

Опорно-упорные и опорные подшипники «Севмаша» устанавливаются на атомные подводные лодки и другие корабли, на гражданские суда, а также экспортируются в другие страны.

Архангельская область, Северо-Западный федеральный округ