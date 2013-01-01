В Архангельской области стартовали дорожные работы на пяти объектах региональной дорожной сети



В Архангельской области, начиная с 20 апреля, стартовали дорожные работы на пяти ключевых объектах региональной дорожной сети, которые отремонтируют в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Весь объем работ включает 102,7 км автодорог (из них около 16 км составят объекты капремонта).

Прежде всего, начаты работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия. На части объектов уже в мае начнется укладка выравнивающих слоев. С учетом сложных погодных условий подрядчики должны максимально точно исполнять графики работ, по возможности работая с опережением. Дорожные организации региона строго соблюдают меры безопасности работников в условиях пандемии коронавируса. Архангельская область, Северо-Западный федеральный округ

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