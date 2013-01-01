В Архангельской области разработали первую российскую винто-рулевую колонку для ледоколов



Центр судоремонта "Звездочка" стала первым в России и третьим в мире поставщиком высокомощных движительно-рулевых колонок механического типа, которые повышают маневренность судна.

В Северодвинске разработан, спроектирован, изготовлен и испытан опытный образец движительно-рулевой колонки (ДРК) мощностью 9 МВт для ледоколов и судов неограниченного района плавания. Такой тип движителя высокой мощности позволяет судну разворачиваться практически на месте, что очень важно при швартовке.

До сих пор на газовозы типа "Ямал" в Финляндии ставят колонки 4,5-5 МВт – то есть в два раза меньшей мощности, чем те, что созданы в России. Разработка выполнена в рамках программы замещения импортных поставок судового оборудования, реализуемой Министерством промышленности и торговли РФ.

Движительно-рулевой комплекс массой 240 тонн изготавливается в течение двух с половиной лет. Центр "Звездочка" планирует серийное производство колонок мощностью до 10 МВт как для отечественного флота, так и на экспорт.

Архангельская область, Северо-Западный федеральный округ