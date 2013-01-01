В Архангельской области открыли завод по переработке древесных отходов по евростандарту



В деревне Чащинская Шенкурского района Архангельской области начал работу новый завод по производству пеллет (древесных гранул). Инвестором выступила группа компаний «Регион-лес», открывшая в прошлом году лесопильный комплекс в этом районе.

Новый завод занимается переработкой отходов лесопильного производства, которые накопились за год работы, и тех, что образуются в будущем. Производимые на заводе пеллеты соответствуют европейскому стандарту и успешно поставляются в Норвегию, Голландию, Данию, а в скором времени их будет закупать и Германия.

— Открыть завод нас вынудила необходимость замкнуть технологический процесс — переработать все виды отходов: щепу, кору и опилки. А кроме того, от продажи экологически чистого вида топлива мы планируем получить дополнительный доход. Завод мы спроектировали с расчётом на то, что объёмы лесопиления мы будем увеличивать. Собираемся производить до пятнадцати тысяч тонн пеллет в год, — пояснил заместитель гендиректора ГК «Регион-лес» Алексей Луговской.

Кроме лесозаготовок и лесопиления ГК «Регион-лес» занимается и восстановлением леса — для этого у них есть специальный лесопитомник, в котором выращивается до миллиона сеянцев в год. В ближайшие два года компания планирует открыть крупный лесопильный завод с пеллетным цехом в Архангельске.

Архангельская область, Северо-Западный федерального округ