В Архангельской области открыли для посетителей стройплощадку экотехнопарка «Шиес»



В Ленском районе Архангельской области вблизи станции Шиес компания «Технопарк» открыла для всех желающих посещение площадки строительства объекта для складирования брикетированного мусора из Москвы по шведской технологии. Проект был признан приоритетным, инвестиции в него оцениваются в 10,5 млрд рублей. Предполагается создание 400 высокооплачиваемых рабочих мест. Инвестор обязуется развивать социальную инфраструктуру. Однако экологи активно протестуют против строительства.

В настоящее время после завершения первого этапа инженерной подготовки на территорию будущего технопарка допускаются все интересующиеся. Строительство начнется только после прохождения целого ряда обязательных процедур. Прежде всего, это - экспертиза на соответствие объекта санитарным правилам, государственная экологическая экспертиза в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и экспертиза по границе санитарно-защитной зоны.

Первая очередь «Шиеса», которую рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2021 году, будет включать в себя две части полигона по 7,5 га каждая. Специально вырытые герметичные ниши, отделанные бентонитовыми матами и укрепленные водонепроницаемой геомембраной смогут принять до 2 млн тонн брикетированных отходов, пока не достигнут около 30 м в высоту. Спрессованный мусор, измельченный на мелкие фракции, армируется специальной сеткой и брикетируется в 15 слоев пленки. Максимальный срок хранения отходов в брикетах — 50 лет. Подобная технология утилизации отходов, предусматривающая 100-процентную очистку сточных вод, активно применяется в странах Европы и считается одной из наиболее экологически безопасных.

С 10 июня на станции Шиес работает информационный центр компании для открытого диалога с общественностью.

Архангельская область, Северо-Западный федеральный округ