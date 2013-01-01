В Архангельской области на крупнейшем в России судостроительном заводе запущено новое оборудование



В г. Северодвинске Архангельской области в рамках масштабной модернизации крупнейшего в России судостроительного комплекса «Севмаш» запущена новая поточная линия изготовления корпусов подвесок, которые используются для крепления кабельных трасс на атомных подводных лодках и надводных кораблях. Для кораблей, которые строятся на «Севмаше», требуются сотни тысяч данных изделий.

Автоматизированная линия позволяет улучшить качество готовой продукции и сократить трудоемкость производства. Кроме того, новое оборудование, которое обладает высокой точностью, позволяет выполнять несколько операций: за один цикл станок с программным управлением делает гибку, проколку и разрубку деталей различных типов и размеров.

В ближайшее время модернизация корпусодостроечного цеха продолжится: планируется дополнить линию тоннельной моечной машиной струйного типа для мойки корпусов подвесок.

Архангельская область, Северо-Западный федеральный округ