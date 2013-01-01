Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
29 АПР, 13:41 МСК
USD (ЦБ)    74,5706
EUR (ЦБ)    80,7749

29 АПР, 13:41 МСК
USD (ЦБ)    74,5706
EUR (ЦБ)    80,7749
Все для победы Коронавирус

В Архангельской области на крупнейшем в России судостроительном заводе запущено новое оборудование

Апр 29
Москва Центральный федеральный округ
В Архангельской области на крупнейшем в России судостроительном заводе запущено новое оборудование

В г. Северодвинске Архангельской области в рамках масштабной модернизации крупнейшего в России судостроительного комплекса «Севмаш» запущена новая поточная линия изготовления корпусов подвесок, которые используются для крепления кабельных трасс на атомных подводных лодках и надводных кораблях. Для кораблей, которые строятся на «Севмаше», требуются сотни тысяч данных изделий.
Автоматизированная линия позволяет улучшить качество готовой продукции и сократить трудоемкость производства. Кроме того, новое оборудование, которое обладает высокой точностью, позволяет выполнять несколько операций: за один цикл станок с программным управлением делает гибку, проколку и разрубку деталей различных типов и размеров.

В ближайшее время модернизация корпусодостроечного цеха продолжится: планируется дополнить линию тоннельной моечной машиной струйного типа для мойки корпусов подвесок.

Архангельская область, Северо-Западный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
29 Апр:
29 Апр:
29 Апр:
Центральный федеральный округ:
29 Апр:
29 Апр:
28 Апр:
РОССИЯ:
28 Апр:
28 Апр:
28 Апр:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

МВД требует доступа к банковской тайне россиян. Обещают бороться с преступностью

МВД требует доступа к банковской тайне россиян. Обещают бороться с преступностью
Экономика

Данные 12 млн россиян, обратившихся за кредитами, выставили на продажу

Данные 12 млн россиян, обратившихся за кредитами, выставили на продажу
Экономика

Российские нефтяники теряют до 8 долларов за каждый баррель

Российские нефтяники теряют до 8 долларов за каждый баррель
Экономика

Правительство вложит резервы России в госдолг Китая. Россиянам в помощи отказано

Правительство вложит резервы России в госдолг Китая. Россиянам в помощи отказано
Экономика 1

Путин продлил карантин до 12 мая. Правительству поручил план восстановления экономики

Путин продлил карантин до 12 мая. Правительству поручил план восстановления экономики
Политика

Солдатский хлеб. Как обеспечивали фронт продовольствием в Великую Отечественную войну?

Солдатский хлеб. Как обеспечивали фронт продовольствием в Великую Отечественную войну?
Общество

Узнай, страна

В Иркутской области построили систему резервного энергоснабжения удаленных производственных объектов

В Иркутской области построили систему резервного энергоснабжения удаленных производственных объектов

В Липецкой области приступили к строительству завода по выпуску пенополиуретана за 3,8 млрд рублей

В Липецкой области приступили к строительству завода по выпуску пенополиуретана за 3,8 млрд рублей

В Пермском крае разработчики платформы для удаленной работы привлекли $50 млн от инвестфонда ICONIQ

В Пермском крае разработчики платформы для удаленной работы привлекли $50 млн от инвестфонда ICONIQ

В Подмосковье запустили серийное производство новых картофелепосадочных машин, адаптированных для РФ

В Подмосковье запустили серийное производство новых картофелепосадочных машин, адаптированных для РФ

Новости дня

13:22 Минтруд рассказал об «окне возможностей» в ситуации с COVID-19 Минтруд рассказал об «окне возможностей» в ситуации с COVID-19
Решить ситуацию: в ближайшие дни вахтовиков Чаяндинского месторождения вывезут из Якутии
Решить ситуацию: в ближайшие дни вахтовиков Чаяндинского месторождения вывезут из Якутии
13:09 Россиянам запретили пикники на майские праздники Россиянам запретили пикники на майские праздники
12:26 В России зафиксировано 5841 случай инфицирования COVID-19 за сутки В России зафиксировано 5841 случай инфицирования COVID-19 за сутки
11:39 Рост ВВП России в I квартале составил 1,8% Рост ВВП России в I квартале составил 1,8%
11:27 Россияне сокращают пребывание в интернете Россияне сокращают пребывание в интернете
10:54 В интернете продают данные россиян, обращавшихся в МФО за кредитами В интернете продают данные россиян, обращавшихся в МФО за кредитами
Чукотка предлагает ввести районный коэффициент для бизнеса
Чукотка предлагает ввести районный коэффициент для бизнеса
09:48 Эпидемия коронавируса в России закончится в августе Эпидемия коронавируса в России закончится в августе

Узнай, страна!

13:00 В Иркутской области построили систему резервного энергоснабжения удаленных производственных объектов В Иркутской области построили систему резервного энергоснабжения удаленных производственных объектов
Опрос ТПП: половина российских бизнесменов не смогли получить господдержку
Опрос ТПП: половина российских бизнесменов не смогли получить господдержку
12:35 В Липецкой области приступили к строительству завода по выпуску пенополиуретана за 3,8 млрд рублей В Липецкой области приступили к строительству завода по выпуску пенополиуретана за 3,8 млрд рублей
12:06 В Пермском крае разработчики платформы для удаленной работы привлекли $50 млн от инвестфонда ICONIQ В Пермском крае разработчики платформы для удаленной работы привлекли $50 млн от инвестфонда ICONIQ
11:36 В Подмосковье запустили серийное производство новых картофелепосадочных машин, адаптированных для РФ В Подмосковье запустили серийное производство новых картофелепосадочных машин, адаптированных для РФ
11:24 В Архангельской области на крупнейшем в России судостроительном заводе запущено новое оборудование В Архангельской области на крупнейшем в России судостроительном заводе запущено новое оборудование
10:49 В Приморье успешно доставлен батопорт для крупнейшего в России сухого дока мега-судоверфи «Звезда» В Приморье успешно доставлен батопорт для крупнейшего в России сухого дока мега-судоверфи «Звезда»
«Окно захлопнулось»: мир рискует остаться без российской пшеницы
«Окно захлопнулось»: мир рискует остаться без российской пшеницы
28 АПР, 16:32 Самара подготовилась к присвоению почетного звания «Город трудовой доблести» в честь 75-летия Победы Самара подготовилась к присвоению почетного звания «Город трудовой доблести» в честь 75-летия Победы
28 АПР, 15:59 В Свердловской области переоборудовали один из крупнейших российских заводов по производству труб В Свердловской области переоборудовали один из крупнейших российских заводов по производству труб
28 АПР, 15:42 На Ставрополье открылся комбинат по производству мясных деликатесов для обеспечения курортов региона На Ставрополье открылся комбинат по производству мясных деликатесов для обеспечения курортов региона
28 АПР, 15:23 В Ярославской области завершен первый этап модернизации сыродельно-молочного завода за 1 млрд рублей В Ярославской области завершен первый этап модернизации сыродельно-молочного завода за 1 млрд рублей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter