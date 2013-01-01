В Архангельске прошел испытания уникальный арктический вездеход «Русак»



В Архангельске успешно завершены зимние испытания нового арктического вездехода «Русак», разработанного учёными Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. Машина предназначена для перевозки людей и грузов на Крайнем Севере в условиях экстремально низких температур.

Новое транспортное средство, несмотря на мощные габариты, легко преодолевает полное бездорожье, а также приспособлено к движению в городах. Конструктивным отличием машины являются двигатели, режим эксплуатации которых допускает работу до минус 60 градусов по Цельсию.

Уникальность вездехода заключается в наличии силовых гибридных установок. Два двигателя внутреннего сгорания приводят в действие генераторы, которые и заставляют машину двигаться. Это не только экономично, но и экологично, т.к. выбросы сокращаются на 40 процентов.

В салоне установлены двойные стеклопакеты с подогревом, при этом кузов полностью утеплён. Предельная скорость передвижения по снегу составляет от 15 до 25 км/час, по трассе — до 60 км/час.

Вездеход также способен преодолевать водные препятствия благодаря большим колёсам сверхнизкого давления и водомётному движителю. Автомобиль достаточно комфортабелен и лёгок в управлении.

Архангельская область, Северо-Западный федеральный округ