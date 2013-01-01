В апреле в Омске откроется «дачный сезон»



С 19 по 21 апреля и с 30 апреля по 2 мая на площади у областного Конгресс-холла состоится ярмарка-продажа «Дачный сезон-2019». Жители Омска смогут приобрести всё необходимое для первых работ на дачных участках. Организатором мероприятия выступает Агентство развития и инвестиций Омской области.

С 19 по 21 апреля и с 30 апреля по 2 мая на площади у областного Конгресс-холла состоится ярмарка-продажа «Дачный сезон-2019». Жители Омска смогут приобрести всё необходимое для первых работ на дачных участках. Организатором мероприятия выступает Агентство развития и инвестиций Омской области.

«Дачный сезон-2019» проводится с целью продвижения на рынок отечественных товаров Омского региона. Жители Омска и Омской области смогут приобрести качественные товары, а омские производители представить свою продукцию.

«Ярмарка для садоводов, дачников и огородников проводится в Омске уже в третий раз. В 2018 году ее посетило больше 6000 человек. Активному уровню посещения ярмарки способствовали широкий ассортимент и выгодные цены предлагаемых товаров и услуг от омских производителей», - отметил генеральный директор Агентства развития и инвестиций Евгений Ковтун.

Посетители ярмарки смогут достойно подготовиться к новому дачному сезону и приобрести садово-огородный инвентарь, посадочный материал, семена, удобрения и грунты, качественные саженцы и рассаду, товары и услуги для обустройства участков и загородных домов, а также строительные материалы.

Также омичи получат информацию о том, как подготовить сад и огород к летнему сезону, вырастить овощи, фрукты, ягоды, однолетние и многолетние цветы в сибирском климате, а также благоустроить свой приусадебный участок.

Прием заявок на участие уже открыт. Организаторы приглашают принять участие в ярмарке-продаже садоводов, фермерские хозяйства, торговые фирмы, индивидуальных предпринимателей и поставщиков садово-огородного инвентаря.

Подробная информация о мероприятии доступна на сайте Агентства и по телефону: +7(3812)40-80-09.