В АО «ГОТЭК-ПРИНТ» установлена новая фальцевально-склеивающая машина



В конце марта 2018 года в АО «ГОТЭК-ПРИНТ», которое расположено в Железногорске, введена в промышленную эксплуатацию новая универсальная автоматическая фальцевально-склеивающая машина Gietz HTF 940.

Это стало возможным благодаря реализации долгосрочного инвестиционного проекта по расширению производственно-технологических мощностей компании и повышению качества выпускаемой продукции.

Высокотехнологичное оборудование швейцарской фирмы Gietz предназначено для формирования и склейки конических коробок с крышкой и лотков. Данная упаковка изготавливается из плоского картона и микрогофрокартона и предназначается для упаковывания плодоовощной продукции - огурцов, томатов, перцев, а также салатов и другой зелени. Машина является одним из лучших образцов оборудования подобного класса, выпускаемого сегодня в Европе.

«В последние годы активно растет отечественной рынок плодоовощной продукции и соответственно потребность в современной качественной упаковке для нее, - отмечает директор АО «ГОТЭК-ПРИНТ» Сергей Сумин. – Установка новой универсальной автоматической фальцевально-склеивающей машины завершает формирование в компании производственно-технологического комплекса полного цикла. Он включает в себя все процессы, начиная от создания новых конструкций и дизайна и завершая выпуском высококачественной полиграфической упаковки с различными видами отделки».

В настоящее время АО «ГОТЭК-ПРИНТ» уже производит на новом оборудовании упаковку для ряда ведущих отечественных сельхозпроизводителей, специализирующихся на выращивании и поставках овощной продукции. В их число входят многопрофильный агропромышленный холдинг «ЭКО-культура», группа компаний «Южные овощи», тепличный комплекс «Зеленая линия» и другие.