В Анапе от самой мощной в мире компрессорной станции «Русская» пущен газ по «Турецкому потоку»
В Краснодарском крае в районе села Гай-Кодзор под Анапой запущена в эксплуатацию головная компрессорная станция «Русская», от которой газ из России по магистральному трубопроводу «Турецкий поток» пошёл в Турцию по дну Черного моря. На морском участке газопровода «Русская» стала самой мощной компрессорной станцией в мире. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает, что запуск «Турецкого потока», который официально состоялся 8 января, поможет увеличить уровень газификации региона.
С вводом в работу газокомпрессорной станции «Русская» город-курорт и соседние муниципалитеты смогут получать газ самого высокого качества. Кроме того, уже построены две современные газораспределительные станции «Верхнее Джемете» и «Тамань». В эксплуатацию в ближайшее время сдадут ГРС «Темрюк». Появится возможность также увеличить подачу газа в Крымский и Темрюкский районы.
Компрессорная станция «Русская» - начальная точка нового экспортного подводного газопровода из России в Турцию «Турецкий поток». Общая мощность станции — 448 МВт — позволяет создать давление газа до 28,45 МПа, обеспечивающее его транспортировку на расстояние более 900 км на глубине 2 км. Станция оснащена 14 газоперекачивающими агрегатами по 32 МВт каждый. Производительность — 63 млрд м³ в год.
После завершения строительства и ввода в эксплуатацию «Русская» стала самой мощной компрессорной станцией в мире. Проект осуществляется в две очереди в течение 7 лет с соблюдением самых высоких экологических стандартов.
Краснодарский край, Южный федеральный округ
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