В Анадыре начался второй международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон»



Фестиваль организован Союзом кинематографистов России, продюсерским центром «Молодежные инициативы» при поддержке администрации Чукотского автономного округа

«Золотой ворон» финансируется за счет средств госпрограммы «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики на 2016-2020 годы» и гранта НО «Фонд социального развития «Купол».

В этом году он проходит на двух площадках Анадыря – в кинотеатре «Полярный» и Музейном центре «Наследие Чукотки».

В конкурсе участвует 14 короткометражек и шесть полнометражных картин из Болгарии, Франции, Канады, Германии, Швейцарии, США, Китая, Южной Кореи, Финляндии и России.

Работает как зрительское, так и экспертное жюри. Его председателем стал известный российский кинорежиссер, автор и участник многих кино- и телепроектов Олег Штром, в состав жюри вошли якутский кинорежиссер и продюсер Степан Бурнашёв, кинорежиссер Филипп Абрютин, общественный и культурный деятель Чукотки Татьяна Ачиргина и заслуженный артист России Василий Кевкей.

По итогам конкурсной программы кинофестиваля будут определены победители в трех номинациях. Первый приз «Большой золотой ворон» за лучший полнометражный фильм вручат по итогам рейтингового зрительского голосования. Второй приз «Золотой ворон» достанется победителю конкурса короткометражных фильмов тоже по решению зрителей. Третий приз «Малый золотой ворон» получит лучший фильм конкурса по мнению экспертного жюри.

Статуэтки, которые получат в награду победители конкурса, выполнены местными художниками-косторезами из моржового клыка.

Чукотский автономный округ, Дальневосточный федеральный округ