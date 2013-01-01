В Амурской области завершили укладку железнодорожного полотна на мосту через реку Зея



В Приамурье завершили монтаж железнодорожного полотна на строящемся мостовом переходе через реку Зея на участке Сковородино — Белогорск Забайкальской железной дороги. Смонтировано без малого 1 км рельсов. Строительство этого важнейшего объекта, запуск которого удвоит пропускную способность участка, ведется в рамках программы модернизации БАМа и Транссиба. Инвестиции ОАО «РЖД» в строительные работы оцениваются в 4,7 млрд рублей.

В рамках реализации проекта возведена железнодорожная насыпь с правого и левого берегов реки, установлены 10 железобетонных опор, проведена сборка девяти пролетных строений. В настоящее время комплексом тяжелой путевой техники ведутся работы по балластировке и выправке пути на подходах к мосту после чего инвентарные звенья пути будут заменены на бесстыковой путь. На завершающем этапе предстоит выполнить комплекс работ по монтажу контактной сети и железнодорожной автоматики.

Конструкция нового моста предполагает пропуск по нему поездов повышенного веса со скоростью до 90 км/ч, а также пассажирских поездов со скоростью до 120 км/ч. Железнодорожный мост через реку Зея позволит ОАО «РЖД» освоить дополнительные объемы грузоперевозок.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ