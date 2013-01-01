В Амурской области запустили вагонно-колесное производство в депо «Бурея»
В Бурейском районе Амурской области на базе железнодорожного депо открылось ООО «ВКМ Бурея», которое закроет проблему с производством и ремонтом колес на всей Дальневосточной железной дороге (ДВЖД). Общий размер инвестиций превысил 110 млн рублей. Создано 74 рабочих места для местных жителей, прошедших специальное обучение.
Специалисты ООО «ВКМ Бурея» формируют колесные пары как для пассажирских, так и для грузовых вагонов, приводят в порядок колесные пары со сменой цельнокатаных колес и ремонтом буксовых узлов.
— На рынке страны в последние годы сложился дефицит колесных пар, а на ДВЖД ситуация особенно острая. Спрос превышает предложение, клиентам приходится завозить колесные пары для ремонта своих вагонов в депо Амурской области из Уссурийска и даже из центральной полосы России, что ведет к продлению сроков ремонта и его удорожанию. Нет сомнений, что продукция «ВКМ Бурея» будет востребована, — отметил генеральный директор предприятия Николай Трудолюбов.
У предприятия уже есть заказы на ближайшие несколько лет.
Амурская область, Дальневосточный федеральный округ
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