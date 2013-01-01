В Амурской области запустили вагонно-колесное производство в депо «Бурея»



В Бурейском районе Амурской области на базе железнодорожного депо открылось ООО «ВКМ Бурея», которое закроет проблему с производством и ремонтом колес на всей Дальневосточной железной дороге (ДВЖД). Общий размер инвестиций превысил 110 млн рублей. Создано 74 рабочих места для местных жителей, прошедших специальное обучение.

В настоящее время на предприятии завершают установку новейшего автоматизированного оборудования. Приобретены российские колесорасточной и токарно-накатной станки, дефектоскоп и гидравлический пресс на сумму 22 млн рублей. На полную проектную мощность 4380 колесных пар в год производство предполагает выйти в конце 2020 года.

Специалисты ООО «ВКМ Бурея» формируют колесные пары как для пассажирских, так и для грузовых вагонов, приводят в порядок колесные пары со сменой цельнокатаных колес и ремонтом буксовых узлов.

— На рынке страны в последние годы сложился дефицит колесных пар, а на ДВЖД ситуация особенно острая. Спрос превышает предложение, клиентам приходится завозить колесные пары для ремонта своих вагонов в депо Амурской области из Уссурийска и даже из центральной полосы России, что ведет к продлению сроков ремонта и его удорожанию. Нет сомнений, что продукция «ВКМ Бурея» будет востребована, — отметил генеральный директор предприятия Николай Трудолюбов.

У предприятия уже есть заказы на ближайшие несколько лет.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ