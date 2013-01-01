Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
01 ИЮЛ, 15:21 МСК
USD (ЦБ)    63,0541
EUR (ЦБ)    71,3962

01 ИЮЛ, 15:21 МСК
USD (ЦБ)    63,0541
EUR (ЦБ)    71,3962

В Амурской области запустили вагонно-колесное производство в депо «Бурея»

Июл 1
Москва Центральный федеральный округ
В Амурской области запустили вагонно-колесное производство в депо «Бурея»

В Бурейском районе Амурской области на базе железнодорожного депо открылось ООО «ВКМ Бурея», которое закроет проблему с производством и ремонтом колес на всей Дальневосточной железной дороге (ДВЖД). Общий размер инвестиций превысил 110 млн рублей. Создано 74 рабочих места для местных жителей, прошедших специальное обучение.
В настоящее время на предприятии завершают установку новейшего автоматизированного оборудования. Приобретены российские колесорасточной и токарно-накатной станки, дефектоскоп и гидравлический пресс на сумму 22 млн рублей. На полную проектную мощность 4380 колесных пар в год производство предполагает выйти в конце 2020 года.

Специалисты ООО «ВКМ Бурея» формируют колесные пары как для пассажирских, так и для грузовых вагонов, приводят в порядок колесные пары со сменой цельнокатаных колес и ремонтом буксовых узлов.

— На рынке страны в последние годы сложился дефицит колесных пар, а на ДВЖД ситуация особенно острая. Спрос превышает предложение, клиентам приходится завозить колесные пары для ремонта своих вагонов в депо Амурской области из Уссурийска и даже из центральной полосы России, что ведет к продлению сроков ремонта и его удорожанию. Нет сомнений, что продукция «ВКМ Бурея» будет востребована, — отметил генеральный директор предприятия Николай Трудолюбов.

У предприятия уже есть заказы на ближайшие несколько лет.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
1 Июл:
1 Июл:
1 Июл:
Центральный федеральный округ:
1 Июл:
1 Июл:
30 Июн:
РОССИЯ:
1 Июл:
28 Июн:
28 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Ликвидируют последствия паводка в Иркутской области, увеличивают производство и экспорт российского оружия и другие новости

Ликвидируют последствия паводка в Иркутской области, увеличивают производство и экспорт российского оружия и другие новости
События и факты

Отпуск по обмену. В каких регионах предпочитают отдыхать этим летом российские и иностранные туристы?

Отпуск по обмену. В каких регионах предпочитают отдыхать этим летом российские и иностранные туристы?
Общество

Путин прилетел в Братск из Осаки ликвидировать последствия паводка

Путин прилетел в Братск из Осаки ликвидировать последствия паводка
События и факты

Не так поддерживаете! Счетная палата выявила недочеты в работе Фонда развития промышленности

Не так поддерживаете! Счетная палата выявила недочеты в работе Фонда развития промышленности
Экономика

Реестр инвалидов. Как в России упростят жизнь людей с ограниченными возможностями и их близких?

Реестр инвалидов. Как в России упростят жизнь людей с ограниченными возможностями и их близких?
Общество

Доллар, прощай! Россия и Китай переходят на взаимные расчеты в рублях и юанях

Доллар, прощай! Россия и Китай переходят на взаимные расчеты в рублях и юанях
Политика

Узнай, страна

В Амурской области запустили вагонно-колесное производство в депо «Бурея»

В Амурской области запустили вагонно-колесное производство в депо «Бурея»

В Чеченской республике вышла на полную проектную мощность Грозненская ТЭС

В Чеченской республике вышла на полную проектную мощность Грозненская ТЭС

В Тверской области досрочно завершили поставку железнодорожных вагонов в Белоруссию

В Тверской области досрочно завершили поставку железнодорожных вагонов в Белоруссию

В Татарстане открыли завод по производству химических средств защиты растений за 4,5 млрд рублей

В Татарстане открыли завод по производству химических средств защиты растений за 4,5 млрд рублей

Новости дня

14:57 Власти Украины раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе Власти Украины раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Триллион за оружие. Что показали и что продали на форуме «Армия-2019»?
Триллион за оружие. Что показали и что продали на форуме «Армия-2019»?
12:42 Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна
11:31 Российские ЗРК С-400 начнут поступать в Турцию в течение десяти дней Российские ЗРК С-400 начнут поступать в Турцию в течение десяти дней
10:52 Депутат Рады заявил, что украинцы ошиблись в Зеленском Депутат Рады заявил, что украинцы ошиблись в Зеленском
10:02 С сегодняшнего дня в России изменились правила выдачи микрозаймов С сегодняшнего дня в России изменились правила выдачи микрозаймов
09:20 Россия и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ Россия и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ
Ради мира. Половина украинцев поддерживают автономию Донбасса, а российские власти укрепляют границу
Ради мира. Половина украинцев поддерживают автономию Донбасса, а российские власти укрепляют границу
08:44 Борис Джонсон заявил о том, что проведет Brexit «назло Путину» Борис Джонсон заявил о том, что проведет Brexit «назло Путину»

Узнай, страна!

14:36 В Амурской области запустили вагонно-колесное производство в депо «Бурея» В Амурской области запустили вагонно-колесное производство в депо «Бурея»
Рынок вооружений. Россия в полтора раза увеличила выручку от экспорта оружия и военной техники
Рынок вооружений. Россия в полтора раза увеличила выручку от экспорта оружия и военной техники
10:36 В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области
28 ИЮН, 16:09 Тамбовская область получила спецтранспорт для доставки пожилых граждан в медицинские учреждения Тамбовская область получила спецтранспорт для доставки пожилых граждан в медицинские учреждения
28 ИЮН, 10:01 Омский бизнес может представить новинки промышленного оборудования на выставке «ТехИнноПром» Омский бизнес может представить новинки промышленного оборудования на выставке «ТехИнноПром»
27 ИЮН, 19:08 В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв» В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв»
27 ИЮН, 14:29 Андрей Спартак: Динамика экспорта неразрывно связана с конъюнктурой мирового рынка Андрей Спартак: Динамика экспорта неразрывно связана с конъюнктурой мирового рынка
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
19 ИЮН, 16:55 Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter