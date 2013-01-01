В Амурской области заложено малое гидрографическое судно для Тихоокеанского флота



В Благовещенске Амурской области на стапеле эллинга АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» состоялась торжественная церемония закладки малого гидрографического судна проекта 19 910. Корабль войдет в состав Тихоокеанского флота и будет выполнять гидрографические и лоцмейстерские работы. Имя кораблю дано в честь инженера, участника Великой Отечественной войны контр-адмирала Василия Бубнова. В экипаж войдут 22 человека.

«Василий Бубнов» обладает большой дальностью плавания, а корпус повышенной прочности позволяет работать во льдах толщиной метр. Тихоокеанский флот получит судно в 2023 году.

Это будет уже второй крупный заказ для судостроительного завода в Благовещенске. Однотипное судно «Александр Рогоцкий» было заложено в 2016 году и пополнило состав флота в прошлом году.

Новое гидрографическое судно будет нести службу в Татарском проливе, при этом проводить изучение рельефа дна, а также следить за подводной обстановкой.

Корабль считается самым современным среди малых гидрографических судов. Как отмечают в Минобороны, он идеально подходит для замены устаревших образцов, качественно обеспечивая навигационную безопасность в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

Для завода имени Октябрьской революции этот корабль является самым большим из когда-либо строившихся здесь судов по водоизмещению (1200 тонн). Чтобы построить такой гигант, как отмечают судостроители, потребуется привлечь производства порядка 30 предприятий страны.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ