В Амурской области прошел АmurE-commerceForum 2018 для российских и китайских предпринимателей



В областной филармонии в Благовещенске собралось около шестисот представителей малого и среднего бизнеса Амурской области и КНР, экспертов, руководителей органов власти, институтов развития бизнеса, а также представителей крупнейших российских и зарубежных компаний, специализирующихся на онлайн-торговле.

Электронная коммерция стала главной темой нынешнего форума, организованного муниципальным центром международного сотрудничества и администрацией Благовещенска при поддержке правительства Амурской области.

«Главная задача для всех нас – повысить качество жизни людей. В ее решении большую роль играет наличие развитой системы информационных технологий. Электронная коммерция - часть этой системы. Она дает серьезные возможности к продвижению малого и среднего бизнеса в Интернете. Сейчас самое время, когда нужно заходить на этот рынок и осваивать его. Для Амурской области, которая граничит с Китаем, это особенно актуально», - отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Участники форума обсудили основные направления Интернет-торговли, возможности главных мировых электронных площадок, основные инструменты работы в онлайн пространстве, а также нынешнее состояние электронной коммерции в Китае.

«Мы надеемся, что китайские и российские предприниматели, молодые инвесторы смогут пользоваться международными платформами для дальнейшего установления связей и сотрудничества в этой сфере. Наши регионы сейчас успешно развиваются. Уверен, благодаря внедрению новых инструментов, таких как электронная торговля, мы будем быстрее двигаться к решению поставленных перед нами задач», - подчеркнул мэр города Хэйхэ Ма Ли.

Спикеры форума поделились своим опытом продаж и продвижения малого бизнеса в Интернете, рассказали как представить свой товар и услуги на китайских и других иностранных площадках.Заместитель руководителя оргкомитета AmurE-commerceForum Максим Ноженкин отметил, что форум даст импульс не только опытным предпринимателям, но и людям, которые только планируют открыть свой бизнес в электронной коммерции.

Прошлогодний форум в Амурской области был посвящен инвестициям. Его участниками стали около сотни руководителей компаний из Китая, десять инвесторов из Вьетнама, а три десятка бизнес-проектов были презентованы амурскими предпринимателями.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ