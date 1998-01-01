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В Амурской области проходит первый международный экологический форум «Зеленая планета»

Ноя 21
Москва Центральный федеральный округ
В Амурской области проходит первый международный экологический форум «Зеленая планета»

На молодежный форум, который проводится на площадке ДальГАУ, приехали три сотни участников со всего Дальневосточного региона – Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Якутии, Сахалинской и Амурской областей, а также китайской провинции Хэйлунцзян.
Первый экологический форум «Зеленая планета» проводится на средства гранта Росмолодежи в размере 2,2 миллиона рублей, поскольку этот проект Дальневосточного государственного аграрного университета стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2018 году.

«Опыт стран, которые многого добились в области экологии, показывает, что нужно начинать с экологического воспитания, экологического образования, привлечения молодежи к решению экологических проблем. Именно этим вопросам и посвящен наш форум», – отметил ректор Дальневосточного ГАУ Павел Тихончук.

Представитель Хэйхэйского лесного НИИ Пэн Вэй выразила уверенность, что форум будет способствовать сотрудничеству между Благовещенском и Хэйхэ в области защиты окружающей среды, а также позволит обменяться опытом и передовыми технологиями в этой сфере.

Работа форума проходит на семи площадках - EcoГород, EcoСело, EcoПланета, EcoИнфо, EcoТех, EcoВоспитание и EcoВолонтерство.Его участниками стали представители органов власти, вузов и организаций среднего образования, молодые ученые и руководители общественных организаций охраны окружающей среды. Они ищут пути решения проблем загрязненности воздуха в городах, повсеместного ухудшения качества воды и почвы, а также обсуждают вопросы экологического воспитания детей и волонтерства. По итогам форума команды участников представят совместно разработанные экологические проекты, лучшие из которых могут получить гранты на реализацию в дальневосточных регионах.

В рамках форума проводится фотовыставка работ Амурского фотографического общества и фотографов из КНР, а также презентация проекта «PrimDiscovery», созданного командой профессиональных журналистов, которые не представляют жизнь без путешествий, походов и экспедиций по Приморью и другим дальневосточным регионам.

Все направлено на достижение главной цели форума - объединить усилия молодежи по сохранению природного наследия, поддержанию экологического благополучия в регионах в результате межрегионального и международного сотрудничества.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ



 
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