В Амурской области построят крупнейший в мире завод по производству гелия



В проект строительства Амурского газоперерабатывающего завода, который также станет вторым в мире по объемам переработки газа, будет инвестировано около 19 млрд евро.

Дмитрий Медведев отметил, что участие ВЭБа предполагается в объеме €1,5 млрд, "Газпром" инвестирует треть средств, необходимых для создания Амурского ГПЗ, а остальное финансирование предоставит пул российских, китайских и европейских кредиторов.

Глава кабинета министров отметил, что новый завод на территории опережающего развития "Свободный" в Амурской области обеспечит необходимое качество метана, который поставляется с месторождений в Восточной Сибири по газопроводу "Сила Сибири", переработку природного газа в продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Планируется, что на заводе будет в год производиться до 60 млн куб. м гелия, около 2,5 млн т этана, 1 млн т пропана и около 500 тыс. т. метана. На новом предприятии будет создано почти три тысячи новых рабочих мест.

Строительство Амурского ГПЗ началось в октябре 2015 года в районе города Свободный Амурской области. Завод станет важным звеном технологической цепочки будущих поставок в Китай по газопроводу "Сила Сибири. Природный газ на этот завод будет поступать с Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского месторождения в Иркутской области.

В рамках проекта будут построены шесть технологических линий общей мощностью 42 млрд куб. м газа в год. Запуск первой очереди запланирован на 2021 год, всего комплекса - поэтапно до конца 2024 года.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ