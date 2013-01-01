В Амурской области построят крупнейший в мире завод по производству гелия
В проект строительства Амурского газоперерабатывающего завода, который также станет вторым в мире по объемам переработки газа, будет инвестировано около 19 млрд евро.
Глава кабинета министров отметил, что новый завод на территории опережающего развития "Свободный" в Амурской области обеспечит необходимое качество метана, который поставляется с месторождений в Восточной Сибири по газопроводу "Сила Сибири", переработку природного газа в продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Планируется, что на заводе будет в год производиться до 60 млн куб. м гелия, около 2,5 млн т этана, 1 млн т пропана и около 500 тыс. т. метана. На новом предприятии будет создано почти три тысячи новых рабочих мест.
Строительство Амурского ГПЗ началось в октябре 2015 года в районе города Свободный Амурской области. Завод станет важным звеном технологической цепочки будущих поставок в Китай по газопроводу "Сила Сибири. Природный газ на этот завод будет поступать с Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
В рамках проекта будут построены шесть технологических линий общей мощностью 42 млрд куб. м газа в год. Запуск первой очереди запланирован на 2021 год, всего комплекса - поэтапно до конца 2024 года.
Амурская область, Дальневосточный федеральный округ
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